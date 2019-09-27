Переселять из аварийного жилья необходимо в энергоэффективные дома

26 сентября в Министерстве строительства и жилищно–коммунального хозяйства России прошло заседание коллегии, на котором обсуждались ключевые аспекты развития национального проекта «Жилье и городская среда». Речь шла о переселении людей из аварийного жилья в новое, рынке долгосрочной аренды квартир, субсидировании ипотечных кредитов для семей с двумя и более детьми и многом другом.

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Глава Минстроя России Владимир Якушев отметил, что заседания коллегии, посвященные анализу хода национальных проектов, в соответствии с поручением премьер-министра, проводятся ежеквартально. Министр предложил участникам заседания оценить ход развития всех федеральных проектов, входящих в нацпроект «Жилье и городская среда», и дать прогноз достижения запланированных результатов на конец года.

Владимир Якушев в своем выступлении указал на влияние макроэкономических факторов на ход национального проекта, за который отвечает Минстрой России, а также отметил взаимное воздействие результатов реализации федеральных и национальных проектов друг на друга. Пользуясь присутствием на заседании коллегии депутатов Госдумы, он напомнил о необходимости внесения изменений в 185-ФЗ, регулирующий переселение граждан из аварийного жилья, которые запланированы на конец этого года.

ЛИДЕР ПО УРБАНИЗАЦИИ

Выступивший на заседании коллегии председатель Общественного совета при Минстрое России Сергей Степашин остановился на наиболее острых, на его взгляд, проблемах реализации национального проекта, а также всей строительной отрасли и отрасли ЖКХ.

Опытный управленец обратил внимание членов коллегии на то, что для достижения национальной цели развития «Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно» в Едином плане по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года содержится ряд мероприятий, не предусмотренных ни национальным проектом «Жилье и городская среда», ни государственной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Например, по развитию рынка долгосрочной аренды жилья; по субсидированию ипотечных кредитов для семей с двумя и более детьми; по развитию рынка ИЖС, в том числе формированию рынка ипотеки для приобретения и/или строительства индивидуальных жилых домов; по формированию механизмов поддержки ЖСК, в том числе рынка ипотечного кредитования под залог паенакоплений; по развитию жилищного строительства в сельских территориях и повышению уровня благоустройства домовладений.

По мнению Сергея Степашина, в основном государственная политика нацелена на улучшение качества жизни в крупных городах, при том, что жизни граждан России на селе и в малых городах уделяется недостаточно внимания.

- Россия и так опережает весь мир по темпам урбанизации. Сверхурбанизация ускорит обезлюдивание российского села, усилит деградацию малых городов. Возможно, есть смысл подумать об изменении названия национального проекта на «Жилье и среда проживания населения России», в котором будут отражены интересы не только жителей крупных городов, - отметил глава Общественного совета при Минстрое России.

Сергей Степашин остановился на наиболее острых проблемах строительства и ЖКХ. Фото: Фонд ЖКХ

СТИМУЛИРОВАТЬ КАЧЕСТВО

Сергей Степашин в своем выступлении привел статистические данные, свидетельствующие о том, что на отечественном рынке ипотечного кредитования наметился ряд тревожных тенденций, которые следует учитывать при реализации федерального проекта «Ипотека».

Для динамичного решения проблемы расселения аварийного жилья председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин предложил в рамках новых механизмов переселения граждан из непригодного жилья предусмотреть дополнительные меры социальной поддержки тем людям, чьи доходы не позволяют им обеспечить социальные нормы проживания при переселении. Традиционно он обратил внимание на необходимость стимулировать повышение класса энергоэффективности домов, возводимых за счет бюджетных средств.

В завершении своего выступления Сергей Степашин предложил вернуться к разработке законопроекта о принципах реализации мероприятий по восстановлению жилищного фонда, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, которые пострадали в результате стихийного бедствия. По его мнению, события в Иркутской области и на Дальнем Востоке демонстрируют необходимость новых системных решений в этой сфере.

В ходе заседания были обсуждены входящие в национальный проект «Жилье и городская среда» федеральные проекты «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды».

40 ПРОЦЕНТОВ СВЕРХПЛАНА

Особое внимание участниками коллегии было уделено федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». О его результатах доложил директор Департамента стратегических проектов Минстроя России Михаил Гилев, который высоко оценил работу Фонда ЖКХ и регионов РФ по переселению граждан из аварийного жилья.

- По состоянию на 1 сентября расселено 108 тыс.кв.м. аварийного жилья или 77% от целевого показателя (140 тыс. кв. м.), переселено более 6 тыс. человек, 15 регионов достигли установленного целевого показателя на 2019 год, - отметил он. - К концу года будет расселено не менее 200 тыс.кв.м. аварийного жилья, выполнение целевых показателей будет превышено более чем на 40%.

В своем докладе генеральный директор госкорпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин отметил, что кроме этого еще 16 регионов за собственные средства реализуют дополнительные программы расселения аварийного жилья. Они расселяют те дома, которые не вошли в программу федерального проекта - дома блокированной застройки, а также дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года. И в этом году в данных регионах уже расселено более 80 тыс. кв. м. такого аварийного жилья.

- Такие регионы необходимо поддерживать, стимулировать продолжение и расширение подобных программ в течение всего периода реализации национального проекта, - предложил Константин Цицин.

Константин Цицин отметил, что 16 регионов переселяют людей из аварийного жилья на деньги областных бюджетов. Фото: Фонд ЖКХ

АВАНСЫ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ

Кроме того, глава Фонда ЖКХ проинформировал членов коллегии о том, что Фонд подписал с 14 регионами, прежде всего дальневосточными, соглашения по опережающему финансированию региональных программ. Первые заявки на этапы 2020 и 2021 годов уже поступили, по ним фонд перечислил авансы для начала работ.

Возможности по ускоренной реализации программ, по словам главы Фонда ЖКХ, этим не ограничиваются. Есть регионы с небольшим объемом аварийного жилья (менее 50 тыс. кв. м), есть регионы, по которым формируются программы ускоренного расселения аварийного жилья (всего 32 региона).

По мнению Константина Цицина, необходимо проработать вопрос порядка и условий финансирования расселения аварийного жилья в регионах, завершивших выполнение мероприятий по национальному проекту. Ведь за период с 1 января 2017 года признано аварийным еще около 6 млн.кв.м жилищного фонда. Финансирование расселения данного аварийного жилья в настоящее время не предусмотрено.

Генеральный директор Фонда ЖКХ предложил членам коллегии Минстроя России поддержать соответствующие предложения госкорпорации, направленные в федеральное правительство.