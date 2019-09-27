Потребительскую корзину наполнят «здоровыми» продуктами

Премьер Дмитрий Медведев поручил правительству проработать вопрос постепенного перехода на новую потребительскую корзину. Это минимальный набор продуктов, товаров и услуг, который считается достаточным, чтобы прожить человеку в течение месяца. Как сообщила в пятницу пресс-служба, с 1 января 2021 года набор продуктов в потребительской корзине будет увеличен. Изменения должны вступить с силу с 1 января 2021 года.

- Минтруду России, Минэкономразвития России, Роспотребнадзору и Минфину России проработать вопрос о постепенном переходе с 2021 года к формированию потребительской корзины из базового набора продуктов питания, позволяющего сформировать полноценный рацион здорового питания различных групп населения, - говорится в поручении премьера Дмитрия Медведева.

Потребительская корзина должна пересматриваться не реже одного раза в пять лет для каждой из трех групп населения: трудоспособные граждане, пенсионеры, дети.

Пока в правительстве не уточняют, какими именно продуктами пополнится потребительская корзина и как изменятся нормы потребления (для каждого продукта они устанавливаются в отдельности). С этим кабмин должен окончательно определиться к концу года.

Откорректировать нормы потребления правительство собиралось еще в 2018 году, однако срок перенесли на три года. Медики и диетологи уже давно бьют тревогу, замечая, что в потребительской корзине существует явный перекос в сторону мучных продуктов и исправлять его нужно увеличением в рационе населения овощей, фруктов и мяса.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Юлианна Плискина, специалист по здоровому питанию:

«НАДО СНИЖАТЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ САХАРА, СОЛИ И МУКИ»

- В целом народ у нас питается неправильно. Пока систему здорового питания не могут ввести даже в детсадах, в школах и в вузах. Начинать «копать» нужно отсюда, тогда и продуктовая корзина составится правильно. Например, даже в коммерческих детсадах в рекомендованном по ГОСТу меню дают сладкие йогурты и творожки - это то, что в странах Европы давно отменено. Есть определенные продукты, которые нужно привыкать есть натуральными: например, творог, «кисломолочка», а у нас с самого раннего детства очень большое потребление сахара. Второе - нужно снизить количество продуктов, содержащих белую муку. Нужно вводить в продуктовую корзину цельнозерновую муку или ржаную. Тем более, что качественная мука высшего сорта дороже ржаной или цернозерновой.

И третье - снижение потребления соли. Ее очень много в продуктах быстрого приготовления, снэках, соусах.

Чтобы продуктовая корзина была правильно сформирована, необходимо соблюдать баланс поступающих в организм веществ, чтобы были продукты, восполняющие запас витаминов, минералов, белков, жиров и углеводов. В рационе должно быть оливковое масло, нежирное мясо, белая рыба, но тогда стоимость потребительной корзины будет высока. И тут возникает проблема: как научить россиян питаться правильно, ориентируясь при этом на скромный бюджет. Здесь важна пропаганда. Нужно учить людей из недорогих продуктов выбирать полезные.

В супермаркетах идет явный перекос в сторону недорогих уже готовых продуктов. Например, сухие завтраки - это не овсяные хлопья с сухофруктами, а разные шарики и колечки. Или макароны: люди не задумываются, что буквально на 20 рублей дороже можно взять цельнозерновые макароны, а не простые, или купить обычный ржаной хлеб. Это будет намного полезнее. Нужно объяснять это людям и составлять потребительскую корзину согласно принципам здорового питания и тогда будет сдвиг.