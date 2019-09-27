2019-09-27T17:08:03+03:00
Экономика

Президент РФ примет участие в Российской энергетической неделе

Владимир Путин проведет пленарное заседание
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Владимир Путин примет участие в пленарном заседании третьего Международного форума «Российская энергетическая неделя». Фото: kremlin.ruВладимир Путин примет участие в пленарном заседании третьего Международного форума «Российская энергетическая неделя». Фото: kremlin.ru
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2 октября Владимир Путин примет участие в пленарном заседании третьего Международного форума «Российская энергетическая неделя». Тема дискуссии – «Энергетическое партнерство для устойчивого развития».

Среди участников РЭН-2019 – представители крупнейших международных энергетических компаний и организаций, ведущие мировые эксперты. В рамках официальной программы Форума состоится более 70 деловых мероприятий.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН) пройдет в Москве со 2 по 5 октября 2019 года. Цель мероприятия – обсуждение актуальной мировой энергетической повестки, определение основных направлений развития отраслей ТЭК, поиск оптимальных решений в ответ на существующие вызовы. Общее число участников РЭН-2018 составило 9500 человек. Официальный сайт - www.rusenergyweek.org

Оператором РЭН является Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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