Президент РФ примет участие в Российской энергетической неделе

Главная задача: люди должны хотеть здесь жить

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин на полях ВЭФ рассказал «КП» о ключевых проектах, которые реализуются в регионе, об интересе иностранных инвесторов, а также о том, что может стать еще одним камчатским чудом, наряду с чудесами природы полуостров