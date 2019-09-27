Алексей Дюмин на открытии XX Российско-Финляндского культурного форума: «Для нас важно, чтобы культура была доступна каждому»

В течение нескольких дней Тула будет принимать у себя высоких гостей. Сюда на XX Российско-Финляндский форум «Традиционная культура как базис современных трендов» съехались 300 представителей культуры из Финляндии и России. У мероприятия высокие цели- укрепление культурного сотрудничества стран, реализация совместных проектов по организации музейного сотрудничества фестивалей и культурных событий различной тематики.Несмотря на то, что форум в Туле проводится впервые, на проекты, которые будут обсуждаться на его полях, было подано 130 заявок из 22 регионов России. Какие из них должны быть реализованы и обсудят в течение этих дней.

Открыл торжественное мероприятие губернатор Алексей Дюмин, который зачитал приветственный адрес Президента РФ Владимира Путина. В частности, в нем говорится:

«Вот уже два десятилетия форум играет значимую роль в развитии двустороннего гуманитарного сотрудничества, обеспечивая прямое, неформальное общение между представителями государственных ведомств, творческих коллективов, учебных заведений, музеев и неправительственных организаций наших стран.

Тульская область, принимающая юбилейный форум, известна своими богатыми культурными традициями. В начале прошлого века в усадьбу «Ясная Поляна» в гости ко Льву Николаевичу Толстому приезжал классик финской литературы Арвид Ярнефельт: выдающиеся писатели обменивались творческими замыслами, обсуждали различные общественные проблемы.

Надеюсь, у наших гостей из Финляндии будет возможность ознакомиться не только с этой мемориальной усадьбой, но и с другими достопримечательностями тульского края.

В рамках основной темы форума – «Традиционная культура как базис современных трендов» – предстоит рассмотреть многие актуальные вопросы. Рассчитываю, что вы проведете конструктивные, содержательные дискуссии, которые послужат укреплению дружественных, добрососедских отношений между нашими странами и народами».

В своём приветственном слове Алексей Дюмин отметил, что тема юбилейного форума – «Традиционная культура как базис современных трендов» – очень близка Тульской области.

«Мы создаем будущее, опираясь на опыт своих предков, на заложенные ими легендарные мастеровые традиции, на культурное наследие наших великих писателей, театральное искусство и народное творчество. Для нас важно, чтобы культура была доступна каждому. И сегодняшний форум – хорошая возможность обсудить вопросы развития традиционного и современного искусства. Укрепить старые связи и наладить новые деловые отношения между нашими странами», — сказал Алексей Дюмин.

Глава региона пригласил финские творческие коллективы принять участие в театральном фестивале «Толстой» и обязательно приехать на празднование 500-летия Тульского кремля, которое пройдет в сентябре 2020 года.

В рамках форума состоялась и рабочая встреча тульского губернатора с послом Финляндии в России Микко Хаутала.

Так, подводя итоги сотрудничества за 2018 год, внешнеторговый оборот между Тульской областью и Финляндской Республикой составил около 28 млн. долларов и увеличился по сравнению с 2017 года почти на 11%. Экспорт товаров вырос почти на 34%. А уже за первое полугодие 2019 года товарооборот равняется 30 млн долларов и увеличился в 2 раза, экспорт же вырос на 255%. Алексей Дюмин отметил, что Тульской области есть, что предложить финским партнерам: выгодные условия для инвестирования в новые производства, сельскохозяйственную переработку, туристический обмен.

«Тульский край – это не только оружейная столица. Это земля, где изготавливают самовары, выпекают тульские пряники, угощают вкусной белёвской пастилой», - сказал Алексей Дюмин, подчеркнув гостеприимство и богатую туристическую составляющую области.

Микко Хаутала в свою очередь отметил, что около 1000 финских компаний работают в России. Финляндия выдает шенгенских виз больше, чем какая либо другая страна в шенгенской зоне. В прошлом году россиянам было выдано порядка 700 тыс. виз.

«Финляндия считает Россию ключевым партнером», - подытожил Микко Хаутала.