Как заставить коммунальщиков включить отопление в многоэтажке в Москве

Официально отопительный сезон в Москве начался в этом году с 23 сентября. Обычно тепло дают, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха не поднимается выше +8 градусов. Но в последние годы коммунальщики не ждут этих температур, а потихоньку начинают обогревать город с первым похолоданием. В этом году еще с 20 сентября получили тепло детсады, школы и больницы. А с понедельника, 23 сентября, горячая вода в батареях зажурчала и в квартирах с офисами. Но, как оказалось, не везде.

- К сожалению, есть отдельные управляющие компании, которые пытаются экономить на расходах по плате за отопление, не подают тепло в квартиры, - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. - Мы сейчас дали поручение жилищной инспекции, всем контролирующим службам усилить контроль за такими явлениями и не допустить, чтобы при наличии тепла на узле управления не было тепла в квартирах.

С помощью специалистов Комплекса городского хозяйства Москвы разбираемся, что делать тем, кто все еще сидит без отопления.

Официально отопительный сезон в Москве начался в этом году с 23 сентябряФото: Дмитрий ПОЛУХИН

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ

Если с начала пуска тепла, то есть с 23 сентября, прошло пять и более дней, а батареи все еще ледяные или греют плохо, жалобу можно отправить любым удобным способом:

1. По телефону

- на выделенную «горячую линию» Общегородского контакт-центра - 8-800-100-23-29;

- на круглосуточную «горячую линию» Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) - 8-495-539-59-59. Операторы также принимают сообщения о неполадках в системе тепло- и водоснабжения;

- в Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы - (495) 539-53-53 (круглосуточно).

2. Через интернет

- с помощью мобильного приложения «Госуслуги Москвы»;

- на сайт столичного правительства - «Наш город» (gorod.mos.ru) в разделе «Многоквартирные дома». Сюда можно сообщить о холоде в подъезде и отключениях горячей воды. Ответ обязаны дать в течение восьми дней, но в среднем ждать приходится 3 - 4 дня.

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ НОРМЫ ДОМА И В ОФИСЕ

В квартире, при условии, что жильцы утеплили у себя окна и двери, воздух должен прогреваться:

- в жилой комнате, в кухне, санузле - не ниже +18 градусов (в угловых комнатах - не ниже +20 градусов);

- в межквартирном коридоре - не ниже +16;

- в вестибюле, на лестничной клетке - не ниже +14.

А в нежилых зданиях температура по нормам не должна опускаться ниже таких цифр:

- в детском саду: в игровой комнате яслей - 22 градуса тепла, в игровых комнатах остальных групп - 21 градус, в спальнях - 19 градусов (согласно СанПиН 2.4.1.3049-13);

- в школе - 18 градусов;

- в офисе - 20 градусов, если ваша работа не связана с активными физическими нагрузками.

Чтобы получить перерасчет, управляющая компания должна измерить температуру воздуха в ваших комнатах и составить актФото: Дмитрий ПОЛУХИН

КОГДА МОЖНО ТРЕБОВАТЬ ПЕРЕРАСЧЕТ КВАРТПЛАТЫ

1. За каждый час отклонения температуры воздуха от нормы плата урезается на 0,15% (см. «Температурные нормы дома и в офисе»). При этом в крайнем случае ночью с 0.00 до 5.00 разрешается снижение нормативной температуры не более чем на 3 градуса. А превышение допустимо не более чем на 4 градуса (согласно постановлению правительства РФ № 354 от 06.05.11 г.). Кстати, в детсадах и школах вообще запрещается отключать батареи до конца отопительного сезона.

2. По правилам в течение месяца отопление в квартире имеют право отключать в общей сложности не более чем на 24 часа. Единовременно оставить жилой дом без тепла могут, если в помещениях держится такая температура:

- выше +12 градусов - не более чем на 16 часов;

- от +10 до +12 градусов - на 8 часов;

- от +8 до +10 градусов - на 4 часа.

За каждый лишний час холода сумма за отопление снижается на 0,15%.

ВАЖНО!

Как получить перерасчет:

- управляющая компания должна измерить температуру воздуха в ваших комнатах и составить акт. Документ подписывают исполнитель услуг, то есть управляющая компания, и владелец замерзающей квартиры;

- акт можно самостоятельно отнести в свои центр госуслуг «Мои документы», чтобы там уменьшили вам «коммуналку». Если управляющая компания сама оформляет начисления за за услуги ЖКХ, то акт остается у нее.

Обратите внимание! Переплаченные деньги за плохую услугу вернут не сразу. Поскольку суммы за отопление рассчитывают, исходя из среднемесячного потребления тепловой энергии за предыдущий год. То есть в 2019 году платим каждый месяц равными долями за тепло, которое истратили в 2018-м. Сумма за отопление корректируется один раз в год. В феврале 2020 года коммунальщики проверят данные об израсходованном в жилом доме тепле. Потом в первом квартале 2020-го пересчитают сумму в строке «Отопление» за текущии год.

Если вам отказали в перерасчете или у вас появились сомнения в получившейся сумме, тогда можно обращаться в Мосжилинспекцию (через электронную приемную на сайте - mos. ru/feedback/reception?). Если управляющая компания дурит жильцов, инспекторы заставят ее вернуть пострадавшим разницу между выплаченными деньгами и фактической ценой истраченного тепла. Для многоэтажки общая сумма может оказаться немаленькой - от 300 тысяч рублей до нескольких миллионов рублей - в зависимости от нарушения.