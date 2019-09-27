2019-09-27T16:52:08+03:00
Общество

Какой будет новая потребительская корзина россиян: Больше фруктов и рыбы, меньше картофеля и хлеба

Утверждение нового рациона может привести к повышению пособий
Дмитрий КОЗУРОВ
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Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил «проработать вопрос о постепенном переходе с 2021 года к формированию потребительской корзины исходя из базового набора продуктов питания, позволяющего сформировать полноценный рацион здорового питания различных групп населения». Каким будет обновленный рацион россиян — пока не ясно. Тем более, что в потребительскую корзину входят не только продукты, но и непродовольственные товары, и услуги, про которые в указе премьера ничего не говорится.

Недавно специалисты Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи представили свой вариант годового меню россиянина. Не исключено, что именно эти разработки лягут в основу новых нормативов.

Если сейчас рацион рассчитывают только для трех групп: трудоспособные, пенсионеры и дети, то в предложенном учеными проекте таких групп больше. Свое меню составили для детей разных возрастов, а также для мужчин и женщин, беременных и кормящих матерей.

Корзина эта тяжелее нынешней — 980 кг в год для мужчин и 837 для женщин против нынешних 808 на всех.

- Это гарантирует физическое и умственное развитие человека, его здоровье и способность продолжать род, - заявили авторы меню. - Мы предлагаем как раз базовый, а не минимальный набор продуктов.

В любом случае последнее слово за чиновниками — над поручением премьера работает сразу несколько министерств и ведомств.

У потребительской корзины есть важная прикладная роль — ее учитывают при расчете прожиточного минимума. А уже эта величина влияет на размер пособий на детей и малоимущим и некоторые другие выплаты.

- Пока делать какие-то прогнозы, как изменится прожиточный минимум, рано. Даже если потребительская корзина подорожает, а вместе с ней поднимется и прожиточный минимум не думаю, что для государства это станет проблемой, - считает экономист Денис Ракша. - Потому что денег у него завались: остатки на счетах правительства измеряются триллионами рублей. Ну придется платить пособия побольше, эти траты не сопоставимы с имеющейся заначкой.

Какой будет новая потребительская корзина

Свежие фрукты +50-100%

Овощи +9-33%

Мясо +7-27%

Рыба +25-44%

Молочные продукты +4-12%

Яйца +25-36%

Картофель -5-16%

Хлеб -6-13%

Что уберут: маргарин

Что добавят: йодированная соль, обогащенные витаминами и микроэлементами хлеб и молоко, витаминно-минеральный комлпес.

*Проект НИЦ питания

ИСТОЧНИК KP.RU

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