2019-09-27T17:57:59+03:00
Общество

«Вызов времени»: в Калуге пройдет международная историческая конференция

В регионе ждут экспертов со всей Европы, включая Украину и ДНР
Павел ЧЕРНЫШОВ
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С 8 по 11 октября в Калуге пройдет международная научная конференция «Вызов времени: становление централизованных государств на Востоке и на Западе Европы в конце XV-XVII». Участие в научном форуме примут ведущие специалисты из научно-исследовательских центров России, Германии, Франции, Австрии, Польши, Украины, Донецкой народной республики и ряда других стран - всего около 150 человек.

«РАЗВИВАЛИСЬ В ОДНОМ РУСЛЕ»

- В западной науке бытовала точка зрения о серьезной отсталости России по сравнению со странами Европы. Для этого есть основания — внутри страны происходили негативные события, обусловленные отношениями с Золотой Ордой. Но я думаю, что конференция покажет, что в историческом плане события в наших странах развивались в одном русле, - отметил научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик РАН Александр Чубарьян.

Например, в ряде европейских государств существовали сословно-представительные органы власти. В Англии - Парламент, во Франции и Нидерландах - Генеральные штаты, в Германии — Рейстаг, в Чехии и Польше — Сейм. В России при Иване IV впервые из знати был созван Земский собор, который в последствии нередко играл роль не только совещательного органа, но и мог влиять на государственную политику в стране.

Организаторами конференции в Калуге выступают Российское историческое общество, Фонд истории Отечества, Институт всеобщей истории Российской академии наук, правительство Калужской области, а также Калужский госуниверситет имени К.Э. Циолковского. Цель конференции - обеспечение концентрации лучших научных сил для рассмотрения в общеевропейском контексте способов адаптации Русского государства к вызовам времени, порождённым процессами экономической и социально-политической и культурной трансформаций конца XV- XVII вв. Данная конференция является логическим продолжением проходившего в Калуге в прошлом году научного мероприятия на тему: «Великое стояние на Угре».

ПАМЯТНАЯ ДАТА СТОЯНИЯ НА УГРЕ

«В Калужской области всегда придавалось большое значение историческому знанию, - подчеркнул министр внутренней политики и массовых коммуникаций региона Олег Калугин, - Думаю, что данная конференция не станет последней, и наше сотрудничество с Российской академией наук будет углубляться».

По мнению министра, проведение подобных мероприятий способствует повышению интереса граждан к отечественной истории, а также к событиям, происходившим в различные исторические периоды, на их малой родине.

Больше того, директор Калужского госуниверситета имени К.Э. Циолковского Ирина Берговская, отметила символичность проведения конференции в Калуге в период с 8 по 11 октября. По ее словам, именно в эти дни в 1480 году происходили активные боевые действия на Угре между войсками князя Ивана III и полчищами хана Ахмата.

Великое стояние на Угре 1480 года считается моментом обретения независимости Российского государства со столицей в Москве, его участниками стали войска Ивана III и хана Большой Орды Ахмата. 11 ноября 1480 войска Ахмата покинули поле битвы. Калужская область внесла в Госдуму законопроект об учреждении в этот день общероссийской памятной даты - Дня окончания Великого стояния на Угре. Более двух третей регионов Российской Федерации поддержали проект федерального закона об установлении памятной даты России – Дня окончания Великого стояния на реке Угре. Против только Татарстан.

«Сейчас Великое стояние на Угре отмечается как региональный праздник в Калужской области. Будем добиваться, чтобы этот день получил статус общероссийской памятной даты», - сообщил Олег Калугин.

Документ уже одобрен РАН, ведущими ВУЗами России, Росархивом, Минкультуры, Минобороны, Минфином, Минюстом, Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, Общественной палатой РФ.

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