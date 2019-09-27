В ночь на субботу москвичи увидят полярное сияние

27 сентября многие проснулись с больной головой. Причина – Землю накрыл поток солнечной плазмы высокой энергии и как бы взял нашу планету в тиски. Этого потока ждали лишь через несколько дней, а он взял, и откуда-то нарисовался. К сожалению, в таком кошмаре мы, земляне, живем уже около года. Солнце вроде бы спит, у него глубочайший минимум активности, но плазму исправно выбрасывает, причем с какой-то конспиративной скрытностью, исподтишка. Вроде бы за светилом постоянно наблюдает куча обсерваторий, а все равно мы замечаем плазму, когда она уже бомбардирует Землю.

Пусть это явление суровое и для гипертоников неприятное, зато красивое! Как раз к ночи плазма начнет падать в самые верхние слои атмосферы, и загорится полярное сияние. Настолько сильное, что его можно будет увидеть в Москве и даже южнее.

Рассказываем, куда смотреть. Люди думают, что полярное сияние – это огни на все небо, и не захочешь, а заметишь. Но нет, требуются наблюдательность и терпение. Полярное сияние постоянно меняется, как бы полыхает. Даже на Севере нужно его караулить, в Москве тем более. Вот как надо действовать.

Найдите точку, чтобы видеть северную часть неба до горизонта. Хорошо, если вы на даче, но не отчаивайтесь и в мегаполисе. Пусть у вас под рукой будет компьютер или телефон. Периодически заходите вот на этот сайт, где данные обновляются каждые несколько минут, и ловите моменты, когда ровная линия графика перекорежится и поползет вверх. Как поползет – затаите дыхание, и всматривайтесь! У горизонта загорится зеленый шлейф. Это оно и есть! Бинокль и прочая оптика не нужна, а вот фотоаппарат не помешает. Часто, если сияние слабое, оно хорошо видно на фотографии, а глазами его легко проглядеть.

Я понял, как важно быть начеку, когда наблюдаешь, год назад, прошлой осенью, тогда нас тоже накрыла плазма. Я пошел наблюдать, и, как только данные на сайте обновлялись, небо вспыхивало. Все происходило нереально быстро, если бы я плохо подготовился, я бы ничего не увидел.

Конечно, для наблюдений нужно чистое небо, облака закроют всю красоту, а на момент написания этой статьи в Москве пасмурно. Отчаиваться не стоит, ведь сияние можно и… услышать! Берете любой радиоприемник, и настраиваетесь на обычные fm-частоты. То есть туда, где вы ловите любимые станции, «Радио КП» например. Но станции игнорируйте, гуляйте ручкой настройки по эфиру туда-сюда. И вдруг… что это? Кто-то говорит на иностранном языке. Как такое возможно, ведь fm-волны так далеко не распространяются? А вот распространились. Ионосферу (это такой проводящий слой в атмосфере Земли) плющит, и она начинает отражать дальние станции к вам. Да так хорошо отражать, что в наушниках полноценное стерео. Только появляются и исчезают эти иностранные голоса быстро. Ионосфера «дышит», сияния то загораются, то исчезают. И, наверное, самое крутое – сесть на подходящем балконе, наушники в уши, глаза наготове: до чего техника дошла, мать-природу тут и там показывают.