2019-09-27T17:32:04+03:00
Наука

В ночь на субботу москвичи увидят полярное сияние

Солнечный ветер уже атаковал Землю
Евгений АРСЮХИН@radio_kp
Поделиться:
Полярное сияние будет настолько сильное, что его увидят в Москве и даже южнееПолярное сияние будет настолько сильное, что его увидят в Москве и даже южнееФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

27 сентября многие проснулись с больной головой. Причина – Землю накрыл поток солнечной плазмы высокой энергии и как бы взял нашу планету в тиски. Этого потока ждали лишь через несколько дней, а он взял, и откуда-то нарисовался. К сожалению, в таком кошмаре мы, земляне, живем уже около года. Солнце вроде бы спит, у него глубочайший минимум активности, но плазму исправно выбрасывает, причем с какой-то конспиративной скрытностью, исподтишка. Вроде бы за светилом постоянно наблюдает куча обсерваторий, а все равно мы замечаем плазму, когда она уже бомбардирует Землю.

Пусть это явление суровое и для гипертоников неприятное, зато красивое! Как раз к ночи плазма начнет падать в самые верхние слои атмосферы, и загорится полярное сияние. Настолько сильное, что его можно будет увидеть в Москве и даже южнее.

Рассказываем, куда смотреть. Люди думают, что полярное сияние – это огни на все небо, и не захочешь, а заметишь. Но нет, требуются наблюдательность и терпение. Полярное сияние постоянно меняется, как бы полыхает. Даже на Севере нужно его караулить, в Москве тем более. Вот как надо действовать.

Найдите точку, чтобы видеть северную часть неба до горизонта. Хорошо, если вы на даче, но не отчаивайтесь и в мегаполисе. Пусть у вас под рукой будет компьютер или телефон. Периодически заходите вот на этот сайт, где данные обновляются каждые несколько минут, и ловите моменты, когда ровная линия графика перекорежится и поползет вверх. Как поползет – затаите дыхание, и всматривайтесь! У горизонта загорится зеленый шлейф. Это оно и есть! Бинокль и прочая оптика не нужна, а вот фотоаппарат не помешает. Часто, если сияние слабое, оно хорошо видно на фотографии, а глазами его легко проглядеть.

Я понял, как важно быть начеку, когда наблюдаешь, год назад, прошлой осенью, тогда нас тоже накрыла плазма. Я пошел наблюдать, и, как только данные на сайте обновлялись, небо вспыхивало. Все происходило нереально быстро, если бы я плохо подготовился, я бы ничего не увидел.

Конечно, для наблюдений нужно чистое небо, облака закроют всю красоту, а на момент написания этой статьи в Москве пасмурно. Отчаиваться не стоит, ведь сияние можно и… услышать! Берете любой радиоприемник, и настраиваетесь на обычные fm-частоты. То есть туда, где вы ловите любимые станции, «Радио КП» например. Но станции игнорируйте, гуляйте ручкой настройки по эфиру туда-сюда. И вдруг… что это? Кто-то говорит на иностранном языке. Как такое возможно, ведь fm-волны так далеко не распространяются? А вот распространились. Ионосферу (это такой проводящий слой в атмосфере Земли) плющит, и она начинает отражать дальние станции к вам. Да так хорошо отражать, что в наушниках полноценное стерео. Только появляются и исчезают эти иностранные голоса быстро. Ионосфера «дышит», сияния то загораются, то исчезают. И, наверное, самое крутое – сесть на подходящем балконе, наушники в уши, глаза наготове: до чего техника дошла, мать-природу тут и там показывают.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Роухани рассказал о предложении Трампа отменить санкции против Ирана
Демократы заподозрили РФ в причастности к скандалу с Трампом и Зеленским
МВД готовит законопроект о защите полицейских в интернете
В аэропорту Аргентины у пассажиров конфисковали 240 килограммов кокаина
Генпрокуратура выявила 1,5 тысячи почитателей "шутингов" в Крыму
МОК не обсуждал с WADA возможное отстранение РФ от участия в ОИ-2020
В МИД РФ прокомментировали инцидент с высказыванием Малахова
Журналист Малосолов оштрафован за оскорбление экс-игрока "Спартака"
Путин и Совбез обсудили обеспечение безопасности без ДРСМД
МИД ФРГ готов поддержать Deutsche Welle в случае необходимости
У берегов Греции опрокинулась лодка с мигрантами: погибли пять детей
Святейший Патриарх Кирилл вручил орден за заслуги в возрождении духовной жизни губернатору Самарской области
Трамп о телефонном разговоре с Зеленским: «Самый лучший и честный»
Трамп заявил, что Конгресс заслушал искаженный текст беседы с Зеленским
Визит президента Филиппин в Россию пройдет с 1 по 5 октября
Песков прокомментировал задержание браконьеров из КНДР в Приморье
Секретарь СНБО Украины решил оставить свой пост
Госдума прокомментировала заявление Украины об опасности авиасообщения с Россией
Суд Швеции арестовал российского капитана севшего на мель судна
Синоптик предупредила москвичей о рекордно низком атмосферном давлении
Конгресс США дал согласие на продажу Польше истребителей F-35
Звезда сериала «Глухарь» и «Час Волкова» Виктор Балабанов попал в больницу
Российская система платежных карт под угрозой?
В Госдуме призвали лишить Deutsche Welle лицензии на вещание в России