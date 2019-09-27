За курение на балконе оштрафуют на 3 или 5 тысяч, а могут и срок дать

После принятия новых требований по пожарной безопасности, которые касались запрета на открытой огонь на балконах и лоджиях, представитель департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС пояснил, что все усилия направлены на то, чтобы «сформировать культуру курения». Ну а безкультурным курильщикам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Или даже… уголовное наказание! Про то, что на балконах с 1 октября запрещено жарить шашлыки на мангалах или жечь свечи либо бенгальские огни, никто уже особо и не вспоминает — все взоры обращены на тех, кто дышит свежим никотином, склонившись над перилами.

Но, прежде чем оштрафовать злостного табакиста, его же нужно вычислить и отловить!

Ну и как это будет, спросила «КП» Андрея Матюшенко, президента российской ассоциации честных адвокатов, управляющего партнера адвокатского бюро Матюшенко и партнеры.

- Насколько реализуемы эти поправки — как будут ловить и наказывать курящих на балконах?

- По протоколам, которое оформляет должностное лицо. Участковые и представители пожарного надзора.

- Не хватит инспекторов то на все балконы?

- Да, за каждый балконом инспектора не поставишь. Нарушение предполагают оформлять на основе заявления, поступившего от соседей.

- Штрафы по 3 и 5 тысяч рулей как будут выписываться?

- На основании Кодекса об административных правонарушениях (КОАП).

- А в чем разница будет?

- В каждой статье КОАП разница наказания зависит от личности того, кого наказывают. И от обстоятельств правонарушения. Есть умышленное. а есть неосторожное.

- А уголовная ответственность?

- Там либо будут подготовлены специальные составы, дополнения в Уголовный Кодекс. Либо будут использовать составы об умышленном причинение ущерба. Или тяжкого вреда здоровья. Например, 111-я статья УК.

- Но тут же нужно за руку схватить?

- Источники доказательств могут быть различными. Кроме заявления соседа, могут быть фото и видео материалы плюс опрос жильцов дома. Но камеры же на каждом доме не поставишь.

- Курение подпадает под категорию «открытое горение», говорят в МЧС. Есть такое понятие в уголовном праве?

- Нет, это относится к нормам пожарных взаимоотношений. В уголовном законодательстве таких нормативов не предусмотрено. Лично мое мнение — это сотрясение воздуха. На практике толку не будет. Это преподносят как защиту граждан от пожаров. Но люди также могут пожар в квартире развести. Я как жилец многоквартирного дома не вижу никакой разницы — курит мой сосед у себя в квартире или на лоджии. Я для себя не вижу безопасности ни там, ни там.

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