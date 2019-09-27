2019-09-27T17:52:48+03:00
В мире

Из-за коррупции и олигархов Украина скатилась в 90-е

Хотя экономика незалежной продолжает расти
Роман ГОЛОВАНОВ
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Не забыли, для чего в Киеве затевал майдан? Хотели выкурить дымом горящих покрышек из власти всех олигархов и коррупционеров. И что получилось? Выгнали одних и посадили туда новых. Международный валютный фонд посмотрел, чего добилась украинская экономика за годы после госпереворота. Диагноз поставлен неутешительный.

- Рост экономики сдерживается слабой бизнес-средой с недостатками в правовой базе, повсеместной коррупцией и значительной частью экономики, где доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи, что подрывает конкуренцию и вредит инвестиционному климату, - говорится в докладе МВФ.

Но есть и обратная сторона медали. Как не крути, но на фоне войны в Донбассе, полной разрухи и воровства украинская экономика продолжает расти по 4,6% в год. Для сравнения — рост российской экономики 1,5%. В чем же секрет Киева?

- После распада Союза Украина развивалась медленнее остальных республик, - сказал «КП» политолог Георгий Бовт. - Поэтому они наверстывают упущенное. И компенсируют потерянное после 2014 года. Там не до нуля рухнуло, но сильно. И с этого они должны были расти гораздо быстрее. В 2018 году украинская экономика показала темп роста в 3% - это мало. Но на развитие сказывается помощь со стороны Запада. Во-вторых, малое предпринимательство имеет большую свободу. В-третьих, украинцы едут в Европу, привозят в страну деньги. Это обеспечивает чуть ли не пятая часть роста ВВП. Можно сказать, Украина переживает сейчас 90-е годы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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