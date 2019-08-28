Лишние километры

Безопасность движения

Наблюдение классика за минувшие 200 лет не утратило актуальности. Более того - последствия этой любви приобрели масштаб национального бедствия. Всероссийская кампания «Однозначно», которую проводит российская Госавтоинспекция совместно с экспертным центром «Движение без опасности», призывает нас разобраться со своими чувствами и привести их в соответствие с законом.

Впрочем, справедливости ради заметим, что проблема актуальна не только для России. Она глобальная. Несоблюдение скоростного режима во всех странах признается одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий. В борьбу с этим явлением уже давно включились многие страны, пытающиеся свести к нулю смертность на дорогах: Швеция, Англия, США. Такая же задача стоит и перед российскими властями. Глава ГУОБДД МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников признает: «Согласен, это очень амбициозный сценарий. В качестве ориентира мы взяли программу Vision Zero, принятую в Швеции 30 лет назад. До нуля, конечно, шведы не дошли, но уровень социального риска - число погибших на 100 тысяч населения - довели до 2,8. Такой результат сейчас только в трех странах Европы. В России в рамках стратегии планируется снизить этот показатель с 13,6 до 4».

Любовь и закон

Достичь такой отметки можно только комплексными усилиями. Необходимо пересмотреть организацию дорожного движения и законодательные акты, изменить психологию водителя, приучив его неукоснительно соблюдать скоростной режим. Более того - в коррекции нуждается правосознание всех участников дорожного движения, то есть общества в целом. Реакция каждого из нас на факты подобных нарушений должна быть резко отрицательной. Это однозначно!

Сейчас в российских городах в большинстве случаев максимальная разрешенная скорость ограничена отметкой в 60 км/час. При этом водители зачастую позволяют себе разогнаться практически до 80 км/час на том основании, что эти +19 км/час нештрафуемые. То есть, если ДТП удалось избежать, наказания за превышение скорости не последует. Для сравнения: в большинстве городов Европы основная скорость движения не более 50 км/час без какой-либо возможности превысить.

Конечно, в одночасье поведение всех участников дорожного движения не изменится. Так, согласно исследованию, проведенному в рамках социальной кампании «Однозначно», более половины опрошенных водителей придерживаются мнения о том, что дорожные знаки устанавливают только с одной целью - взимать штрафы и пополнять бюджет. Поэтому одна из задач проекта - объяснить им: знаки нужны для обеспечения безопасности на дорогах, сохранения жизни людей. Расстановка знаков - дело важное, ответственное, поэтому, будьте уверены, учитывается все: и логика, и физика, и статистика на основе многолетнего и, увы, печального опыта.

Как правило, знаки устанавливаются на сложных, потенциально опасных участках дороги. Это и резкие повороты, и значительное сужение проезжей части, и близость садов и школ, и многое другое. Именно поэтому знак нужно трактовать однозначно и придерживаться той скорости, что на них указана!

Если и это не аргумент, то вот вам такой факт. В далеком 1983 году в результате наблюдений в разных странах мира было доказано: ограничение скорости способствует не только снижению уровня аварийности, но и формированию однородного транспортного потока, а также оказывает существенное влияние на экономию топлива! Заодно можно утешить себя мыслью, что, например, в Лондоне разрешенная скорость на трети улиц и вовсе составляет 20 миль/час (32 км/час).

Кто не верит, пусть проверит

Для того чтобы понять важность даже лишних «плюс 10 км/час», можно самостоятельно провести несложный эксперимент. Конечно, у специалистов из центра испытаний «Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института» (НАМИ) выйдет точнее, но хватит и обычной рулетки.

Не стоит и говорить, что эксперимент надо проводить в спокойном месте, где не ездят другие автомобили.

Итак, определитесь с точкой торможения (нагляднее всего будет, если выставить на этой отметке конус, треугольник аварийной остановки или просто бутылку воды). Развиваем скорость до 60 км/час (именно с такой скоростью обычно разрешено ездить в российских городах). Кстати, можно установить круиз-контроль, чтобы было проще. А теперь тормозим! Сделайте отметку на асфальте в том месте, где машина окончательно остановилась. Повторите все вышеперечисленное на скорости 50 км/час и 70 км/час. Результаты прогнозируемые: расстояние между всеми метками на асфальте будет равно примерно длине корпуса автомобиля. То есть каждые лишние 10 км/час добавляют 4 - 5 метров к тормозному пути.

А если представить вместо конуса другую машину или пешехода… Не по себе, правда?

Особенно нехорошо становится, когда понимаешь, что все это практически идеальные лабораторные условия. Сухая дорога, хорошая резина, водитель, полностью сосредоточенный на выполнении задачи. В реальности все может быть хуже: мокрая или скользкая дорога увеличит тормозной путь в несколько раз!

Кроме того, важна и реакция водителя. Увы, исследование, проведенное в 2016 году, показало, что тот, кто управляет машиной, далеко не сразу принимает решение нажать педаль тормоза. Так, например, на скорости 32 км/час он проезжает 6 метров, прежде чем начнет останавливаться. На 62 км/час - только после 12 метров, на 80 км/час - 15 м. Прибавьте к ним еще метры самого тормозного пути, и станет ясно, что даже «педаль в пол» не спасает. Что уж говорить о водителях, которые отвлекаются на разговоры по телефону или - того хуже - ведут за рулем переписку?!

Все это подтверждает статистика: за 2018 год произошло 48 834 наезда на пешеходов, погибших в таких ДТП - 5187 человек, раненых - 46 243. Впрочем, ситуация улучшается: с января по июль 2019 года таких ДТП произошло всего 3124, в них погибших и раненых 311 и 2944 соответственно.

В ходе опроса в рамках кампании «Однозначно» выяснилось, что 81% опрошенных согласны с утверждением, что ремни безопасности могут уменьшить число травм и снизить смертность. Несмотря на это, 70% признают, что большинство их знакомых не пристегиваются на заднем сиденье. И это притом что, по статистике, до 80% аварий с не пристегнутыми пострадавшими происходят в городских условиях, не далее чем в 40 км от дома (то есть в большинстве случаев на малых скоростях)!

«В российском автопарке до сих пор, к сожалению, много старых автомобилей, в которых ремней безопасности на задних сиденьях просто нет. Кроме того, пассажиры порой считают, что раз они в автошколе не учились, то не должны знать, что нужно пристегиваться», - комментирует президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре.

Может, стоит чаще напоминать пассажирам о том, что в случае ДТП ремень безопасности на 40 - 50% снижает риск серьезной травмы или даже гибели тех, кто сидит спереди, а для тех, кто сзади, этот показатель составляет 20%. Да, это похоже на страшные картинки на пачках с сигаретами, но в обоих случаях цель не напугать, а просветить и убедить. Возможно, это скорее приблизит нас к главной цели - нулевому показателю смертности на дорогах.Не тормози - пристегнись!

Материал подготовлен в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» в части реализации социальной кампании «Однозначно».