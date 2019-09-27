2019-09-27T18:32:07+03:00
Экономика

Кафе и рестораны перестанут «кошмарить» за отравление посетителей и несоблюдение СанПиНов

Правительство собирается ослабить надзор за работой общепита
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
Поделиться:
Владельцы кафе и ресторанов завалили правительство жалобами на сумасшедшие проверкиВладельцы кафе и ресторанов завалили правительство жалобами на сумасшедшие проверкиФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Владельцы кафе и ресторанов завалили правительство жалобами: их душат сумасшедшими проверками. Владелица одной известной сетевой кофейни рассказала, как контролеры по 5-6 часов торчали у них на кухне, мешая работе поваров, чтобы проверить вымачивают ли те петрушку в уксусе. Виной всему устаревшие СанПиНы, которые разрабатывались еще при СССР. За их нарушение бизнесмены ежегодно платили 20 миллиардов рублей штрафов. И вот, наконец, правительство решило пересмотреть санитарно-эпидемиологические правила и нормы для предприятий общепита. Такое поручение дал премьер Дмитрий Медведев.

С 1 января следующего года правительство собирается запустить в нескольких регионах (среди них Москва, Татарстан, Калининградская область) эксперимент по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита. В Кодекс об административных правонарушениях хотят внести изменения. Сейчас в случае нарушения санитарных норм или возникновения отравлений у посетителей заведение общепита могут закрыть на три месяца. Владельцы кафе и ресторанов объясняют: такая мера - это настоящий нокаут. После этого заведение уже не откроется - прогорит. Ведь за три этих месяца надо платить аренду и зарплату сотрудникам. Сейчас действует примерно 200 СанПиНов за нарушение требований которых работу ресторана могут приостановить.

Одно из предложений, которые сейчас изучает правительство - снизить срок приостановки деятельности предприятия общепита в случае нарушений с 90 до 10-ти дней. Впрочем, как уверяют в кабмине, права потребителей будут при этом защищены: одно другому не мешает.

По задумкам правительства доля работающих в малом бизнесе должна достигнуть 50% от числа занятого населения России. Но добиться этого можно лишь перестав «кошмарить» бизнесменов.

- В большинстве стран с современной структурой экономики малый бизнес составляет в районе 50% от числа занятого населения. Наверное, это те цели, которые мы должны ставить перед собой на ближайшие годы, десятилетия и стремиться к ним, - заметил Медведев на встрече в пятницу с президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александром Калининым.

Напомним, что ранее Дмитрий Медведев подписал постановление, по которому с 1 января 2020 года как минимум 20 тысяч устаревших нормативно-правовых актов Советского Союза прекратят свое существование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Захарова ответила на обвинения в причастности России к скандалу в США
Третьему фильму быть: Человек-паук остается в киновселенной Marvel
В работе Facebook и Instagram наблюдаются сбои
Роухани рассказал о предложении Трампа отменить санкции против Ирана
Демократы заподозрили РФ в причастности к скандалу с Трампом и Зеленским
МВД готовит законопроект о защите полицейских в интернете
В аэропорту Аргентины у пассажиров конфисковали 240 килограммов кокаина
Генпрокуратура выявила 1,5 тысячи почитателей "шутингов" в Крыму
МОК не обсуждал с WADA возможное отстранение РФ от участия в ОИ-2020
В МИД РФ прокомментировали инцидент с высказыванием Малахова
Журналист Малосолов оштрафован за оскорбление экс-игрока "Спартака"
Путин и Совбез обсудили обеспечение безопасности без ДРСМД
МИД ФРГ готов поддержать Deutsche Welle в случае необходимости
У берегов Греции опрокинулась лодка с мигрантами: погибли пять детей
Святейший Патриарх Кирилл вручил орден за заслуги в возрождении духовной жизни губернатору Самарской области
Трамп о телефонном разговоре с Зеленским: «Самый лучший и честный»
Трамп заявил, что Конгресс заслушал искаженный текст беседы с Зеленским
Визит президента Филиппин в Россию пройдет с 1 по 5 октября
Песков прокомментировал задержание браконьеров из КНДР в Приморье
Секретарь СНБО Украины решил оставить свой пост
Госдума прокомментировала заявление Украины об опасности авиасообщения с Россией
Суд Швеции арестовал российского капитана севшего на мель судна
Синоптик предупредила москвичей о рекордно низком атмосферном давлении
Конгресс США дал согласие на продажу Польше истребителей F-35
Звезда сериала «Глухарь» и «Час Волкова» Виктор Балабанов попал в больницу
Российская система платежных карт под угрозой?
В Госдуме призвали лишить Deutsche Welle лицензии на вещание в России