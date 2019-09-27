Кафе и рестораны перестанут «кошмарить» за отравление посетителей и несоблюдение СанПиНов

Владельцы кафе и ресторанов завалили правительство жалобами: их душат сумасшедшими проверками. Владелица одной известной сетевой кофейни рассказала, как контролеры по 5-6 часов торчали у них на кухне, мешая работе поваров, чтобы проверить вымачивают ли те петрушку в уксусе. Виной всему устаревшие СанПиНы, которые разрабатывались еще при СССР. За их нарушение бизнесмены ежегодно платили 20 миллиардов рублей штрафов. И вот, наконец, правительство решило пересмотреть санитарно-эпидемиологические правила и нормы для предприятий общепита. Такое поручение дал премьер Дмитрий Медведев.

С 1 января следующего года правительство собирается запустить в нескольких регионах (среди них Москва, Татарстан, Калининградская область) эксперимент по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита. В Кодекс об административных правонарушениях хотят внести изменения. Сейчас в случае нарушения санитарных норм или возникновения отравлений у посетителей заведение общепита могут закрыть на три месяца. Владельцы кафе и ресторанов объясняют: такая мера - это настоящий нокаут. После этого заведение уже не откроется - прогорит. Ведь за три этих месяца надо платить аренду и зарплату сотрудникам. Сейчас действует примерно 200 СанПиНов за нарушение требований которых работу ресторана могут приостановить.

Одно из предложений, которые сейчас изучает правительство - снизить срок приостановки деятельности предприятия общепита в случае нарушений с 90 до 10-ти дней. Впрочем, как уверяют в кабмине, права потребителей будут при этом защищены: одно другому не мешает.

По задумкам правительства доля работающих в малом бизнесе должна достигнуть 50% от числа занятого населения России. Но добиться этого можно лишь перестав «кошмарить» бизнесменов.

- В большинстве стран с современной структурой экономики малый бизнес составляет в районе 50% от числа занятого населения. Наверное, это те цели, которые мы должны ставить перед собой на ближайшие годы, десятилетия и стремиться к ним, - заметил Медведев на встрече в пятницу с президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александром Калининым.

Напомним, что ранее Дмитрий Медведев подписал постановление, по которому с 1 января 2020 года как минимум 20 тысяч устаревших нормативно-правовых актов Советского Союза прекратят свое существование.