Путин обсудили с Советом безопасности, как будет жить мир после разрыва ДРСМД

Владимир Путин на прошлой неделе направил в европейские и азиатские столицы послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

- Действительно, циркулярно в основные страны Европы, Азии и различные международные организации было направлено послание президента, - подтвердил этот факт накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Путин продолжает, несмотря на то, что по вине Вашингтона произошел слом ДРСМД, усилия, чтобы не допустить рост напряженности, дестабилизацию обстановки в плане глобальной безопасности и стабильности в случае размещения ракет меньшей и средней дальности, что раньше было запрещено.

Официальных ответов на инициативу пока не последовало.

- Путин призвал воздерживаться от размещения этих систем вооружения, - пояснил Песков. - Это не предусматривает каких-либо ответов, но в то же время пока и понимания мы не встретили.

Одной из таких реакций стали попавшие в прессу слова главы НАТО Йенса Столтенберга, заявившего, что "это предложение не заслуживает доверия, потому что Россия уже развернула ракету SSC-8". Ситуация сложившаяся в мире и мнения мировых лидеров на инициативу стали темой заседания Совета безопасности России, который в пятницу провел Владимир Путин. Кроме этого на Совбезе обсудили текущие вопросы социально-экономического развития страны и дальнейшие перспективы урегулирования в Сирии после завершения формирования Конституционного комитета.