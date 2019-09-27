Гидрометцентр России предупреждает: В выходные дачникам надо собрать урожай

За последнюю неделю москвичи намерзлись, многие даже мокрый снег с градом видели. Сейчас потеплело: арктическое вторжение закончилось, на смену ему идёт более теплый воздух с Атлантики.

В субботу, 28 сентября, идеальная осенняя погода, может и не бабье лето, но золотая осень точно: днем +12 градусов, солнечно и сухо.

В воскресенье +13, однако станет пасмурно, возможен небольшой дождь.

В эти выходные дачникам хорошо бы завершить сбор урожая, предупредил научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд. Почему? На следующей неделе ожидаются сначала сильные дожди, а потом и новое похолодание. И всё, что останется на грядках, может пропасть.

Впрочем, сначала, наоборот, потеплеет! В понедельник, 30 сентября, +16 градусов. Во вторник, 1 октября, даже +18, порадовали в Гидрометцентре. Со среды до пятницы +15…+16 градусов. Но, увы, каждый день с дождем.

- Осадки будут интенсивные. Уже в воскресенье начнутся небольшие дожди, а начиная с понедельника, мы окажемся в теплом секторе циклона, - не радует Вильфанд. Польет так уж польет.

К следующим выходным температура понизится до +7…+12, ночью на грани заморозков, до +1. В теории, для опоздавших дачников и они остаются в запасе. Но до 10 октября точно надо завершить все загородные работы и выехать из летних неотапливаемых домов на участках, советует метеоролог.