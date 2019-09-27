В Краснодаре поймали взвод «оборотней в погонах», которые «крышевали» нелегальную торговлю алкоголем.

- По версии следствия, в период 2017 – 2018 годов должностные лица МВД по Кабардино-Балкарской Республике получили в составе преступного сообщества взятку в виде денежных средств в особо крупном размере. Незаконное вознаграждение, составившее не менее 42 миллионов рублей, предназначалось за обеспечение беспрепятственной со стороны правоохранительных органов незаконной перевозки спиртосодержащей продукции на территории Кабардино-Балкарской Республики, - сообщила в пятницу официальный представитель СК России Светлана Петренко.

На скамье подсудимых может оказаться сразу 16 бывших сотрудников местной полиции, которых возглавлял бывший начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Кабардино-Балкарской Республике Сергей Рыбников. Он после попытки скрыться от следствия задержан на съемной квартире в Краснодаре. Выявили взвод "оборотней в погонах" сотрудники Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД России.

- Задержанным предъявлено обвинение в причастности к незаконной перевозке спиртосодержащей продукции и получении взяток в особо крупном размере. Работа по установлению местонахождения и задержание Рыбникова находились на контроле руководства ГУСБ МВД России, - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фигурантам дела грозят серьезные сроки.