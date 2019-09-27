Мебель московских производителей украсит парижские интерьеры: итоги участия столичных компаний в Maison&Objet Paris 2019

В рамках мероприятия 10 столичных компаний впервые представили свою продукцию под единым брендом «Made in Moscow». За 5 дней дизайнеры провели более 300 деловых встреч в формате MatchMaking с совокупным экспортным потенциалом порядка 500 тыс. евро в год. Коллективный стенд был организован Московским экспортным центром (МЭЦ) при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

На коллективном стенде «Made in Moscow» в рамках выставки были представлены производители мебели, освещения и иных предметов интерьера. Европейские байеры высоко оценили представленную московскую продукцию. Например, бренд WOODLED порадовал посетителей уникальным дизайном плоских бра и других светильников. Экологичные раковины и ванны из дерева марки The loft lab вызвали большой интерес европейских потребителей. Ценители русских мотивов по достоинству оценили традиционные русские узоры в отделке мебели «Юникли Дизайн» и зеркала в рамах в форме кокошников от BELSI. Компания «Геометрия Мебель» привлекла байеров возможностью заказа мебели по нестандартным размерам, а также своей ценовой политикой. Девелоперы из Франции и Австрии также заинтересовались мебелью ODINGENIY, и сейчас идут переговоры об экспортных контрактах. Компания «Зебрано» тоже ведет переговоры о двух поставках своих стульев во Францию.

«Столичные дизайнеры получили уникальный опыт, смогли узнать о самых современных мировых тенденциях, востребованных за рубежом, пообщаться с представителями индустрии со всего мира и установить сотни деловых контактов. В организации стенда мы использовали уникальный подход, который позволил нашим экспонентам на высоком уровне представить свою продукцию», - отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

В официальной церемонии открытия стенда принял участие Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и Княжестве Монако Алексей Мешков, который отметил, что несмотря на высокую конкуренцию в сфере дизайна интерьеров, российские компании могут за счет таланта и самобытности добиться успеха на мировом рынке. В ходе выставки на стенде «Made in Moscow» также побывал Торгпред России во Франции Михаил Макаров. Он лично пообщался с каждым из экспонентов и отметил, что французы очень любят изделия московских дизайнеров.

На выставке «Maison&Objet Paris» ежегодно представляются свыше 3000 брендов сегмента lifestyle. Мероприятие проводится 2 раза в год, здесь можно познакомиться с последними разработками известных дизайнеров и узнать об актуальных трендах. В 2019 году выставка приняла более 90 тысяч уникальных посетителей.

Справка "КП"

За первые пять месяцев 2019 года объем московского экспорта товаров сферы дизайна интерьеров во Францию увеличился на 156,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Рост наблюдается практически по всем категориям товаров, входящих в топ-10 наиболее популярных в данной отрасли – это осветительное оборудование, мебель с деревянным и металлическим каркасом, зеркала и многое другое.

Московский экспортный центр (МЭЦ) был создан Правительством Москвы в качестве «единого окна» для работы с предпринимателями в области финансовых и нефинансовых мер поддержки и продвижения продукции столичных производителей на зарубежные и российские рынки. Одна из главных задач МЭЦ – сохранение лидерства Москвы по объемам экспорта среди регионов России и увеличение базы действующих и потенциальных московских экспортеров.

Получить дополнительную информацию Вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу: dpir-press@mos.ru