2019-09-27T19:47:50+03:00
Свое дело

Получить электронную подпись можно в одном из Центров услуг для бизнеса

Квалифицированную электронную подпись (КЭП) в Москве теперь можно получить в одном из Центров услуг для бизнеса
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С ее помощью можно бесплатно открыть бизнес в Москве, участвовать в госзакупках и совершать другие значимые действия.

Наличие КЭП существенно облегчает работу с деловыми бумагами – ведь электронный документ, подписанный с её помощью, имеет такую же юридическую силу, как и бумажный, подписанный собственноручно.

Город заинтересован в совершенствовании инфраструктуры мер поддержки малого и среднего бизнеса в Москве. С сентября любой будущий или действующий московский предприниматель может получить КЭП в Центре услуг для бизнеса ВАО.

«Квалифицированная электронная подпись позволяет зарегистрировать ИП или компанию без уплаты государственной пошлины, не посещая налоговую: экономия при электронной подаче документов – от 800 до 4 тысяч рублей (в зависимости от организационно-правовой формы предприятия). Действующим предпринимателям ЭЦП также помогает сэкономить время и ресурсы компании – например, для участия в госзакупках и электронных торгах, работе с порталами госуслуг – везде, где требуется совершать различные юридически значимые действия», - отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Стоимость услуги оформления сертификата квалифицированной электронной подписи нефиксированная и зависит от тарифов партнёров MBM.MOS.RU.

Справка "КП"

Центры услуг для бизнеса и MBM.MOS.RU – проект ГБУ «Малый бизнес Москвы», подведомственного Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы. В Центрах услуг для бизнеса можно бесплатно проконсультироваться по любому вопросу открытия и ведения своего дела в столице.

Выбрать адрес Центра услуг для бизнеса можно на MBM.RU: http://bit.ly/2MFNOVN.

Получить дополнительную информацию Вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу: dpir-press@mos.ru

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