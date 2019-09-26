Получить электронную подпись можно в одном из Центров услуг для бизнеса

С ее помощью можно бесплатно открыть бизнес в Москве, участвовать в госзакупках и совершать другие значимые действия.

Наличие КЭП существенно облегчает работу с деловыми бумагами – ведь электронный документ, подписанный с её помощью, имеет такую же юридическую силу, как и бумажный, подписанный собственноручно.

Город заинтересован в совершенствовании инфраструктуры мер поддержки малого и среднего бизнеса в Москве. С сентября любой будущий или действующий московский предприниматель может получить КЭП в Центре услуг для бизнеса ВАО.

«Квалифицированная электронная подпись позволяет зарегистрировать ИП или компанию без уплаты государственной пошлины, не посещая налоговую: экономия при электронной подаче документов – от 800 до 4 тысяч рублей (в зависимости от организационно-правовой формы предприятия). Действующим предпринимателям ЭЦП также помогает сэкономить время и ресурсы компании – например, для участия в госзакупках и электронных торгах, работе с порталами госуслуг – везде, где требуется совершать различные юридически значимые действия», - отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Стоимость услуги оформления сертификата квалифицированной электронной подписи нефиксированная и зависит от тарифов партнёров MBM.MOS.RU.

Справка "КП"

Центры услуг для бизнеса и MBM.MOS.RU – проект ГБУ «Малый бизнес Москвы», подведомственного Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы. В Центрах услуг для бизнеса можно бесплатно проконсультироваться по любому вопросу открытия и ведения своего дела в столице.

Выбрать адрес Центра услуг для бизнеса можно на MBM.RU: http://bit.ly/2MFNOVN.

Получить дополнительную информацию Вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу: dpir-press@mos.ru