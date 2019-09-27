Бастрыкин пригласил преподавателей и студентов Донбасса к себе на стажировку

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провел рабочую встречу с представителями учебных заведений самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Она прошла в рамках международной студенческой научно-практической конференции "Современная уголовная политика России в сфере криминализации экономических отношений", в здании Всероссийского госуниверситета юстиции (РПА Минюста России).

- Стороны обсудили возможность прохождения студентами и преподавателями ВУЗов самопровозглашенной ДНР стажировок в Московской Академией Следственного комитета России. Александр Бастрыкин пригласил научно-педагогический состав ВУЗов ДНР выступить в Московской академии Следственного комитета России с лекциями о противодействии преступности, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В ходе встречи стороны заявили о необходимости развития и поддержания сотрудничества между образовательными учреждениями с целью воспитания будущих поколений профессионалов в правоохранительной сфере.

Договоренности закрепили Протоколом о намерениях сотрудничества между Московской академией Следственного комитета России и образовательными организациями самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.