Локомотив - Зенит 28 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 11 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Именно эти два клуба открывали нынешний сезон летом на стадионе "Динамо" в Москве в матче за Суперкубок. Тогда "Локомотив" выиграл у чемпиона России питерского "Зенита" в упорной борьбе. Теперь же команды играют снова - на сей раз на поле "Локо" в Черкизово. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Локомотив - Зенит 28 сентября 2019.
Статистика личных встреч Локомотив - Зенит 28 сентября 2019
48 раз команды играли между собой в чемпионатах России по футболу. 15 побед на счету "Зенита", 13 - у "Локомотива". А 20 игр завершились мирным исходом. В том числе и последняя игра ежду командами - 7 апреля этого года в Москве матч завершился вничью 1:1.
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Прогнозы букмекеров на матч Локомотив - Зенит 28 сентября 2019
Совсем чуть-чуть больше шансов на успех, чем у соперника, в матче специалисты видят у "Зенита".
Прогноз на матч Локомотив - Зенит 28 сентября 2019
Будет ничья, либо же победа "Локомотива". Команда может удивить.
Время начала матча Локомотив - Зенит 28 сентября 2019
Матч Локомотив - Зенит 28 сентября 2019 года в 19:00 по московскому времени.
#SuperLokoLive о победе Локомотива в Суперкубке России.
Где смотреть матч Локомотив - Зенит 28 сентября 2019
Прямую видеотрансляцию матча Локомотив - Зенит можно посмотреть 28 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени на Матч ТВ.
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Трансляция матча Локомотив - Зенит 28 сентября 2019
Трансляция матча Локомотив - Зенит 28 сентября 2019 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 19:00 по московскому времени.
Локомотив - Зенит 28 сентября 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU