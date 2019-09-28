Локомотив - Зенит 28 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 11 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Именно эти два клуба открывали нынешний сезон летом на стадионе "Динамо" в Москве в матче за Суперкубок. Тогда "Локомотив" выиграл у чемпиона России питерского "Зенита" в упорной борьбе. Теперь же команды играют снова - на сей раз на поле "Локо" в Черкизово. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Локомотив - Зенит 28 сентября 2019.

Статистика личных встреч Локомотив - Зенит 28 сентября 2019

48 раз команды играли между собой в чемпионатах России по футболу. 15 побед на счету "Зенита", 13 - у "Локомотива". А 20 игр завершились мирным исходом. В том числе и последняя игра ежду командами - 7 апреля этого года в Москве матч завершился вничью 1:1.

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Прогнозы букмекеров на матч Локомотив - Зенит 28 сентября 2019

Совсем чуть-чуть больше шансов на успех, чем у соперника, в матче специалисты видят у "Зенита".

Прогноз на матч Локомотив - Зенит 28 сентября 2019

Будет ничья, либо же победа "Локомотива". Команда может удивить.

Время начала матча Локомотив - Зенит 28 сентября 2019

Матч Локомотив - Зенит 28 сентября 2019 года в 19:00 по московскому времени.

#SuperLokoLive о победе Локомотива в Суперкубке России.

Где смотреть матч Локомотив - Зенит 28 сентября 2019

Прямую видеотрансляцию матча Локомотив - Зенит можно посмотреть 28 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени на Матч ТВ.

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Трансляция матча Локомотив - Зенит 28 сентября 2019

Трансляция матча Локомотив - Зенит 28 сентября 2019 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 19:00 по московскому времени.