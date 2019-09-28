Плоские многоэтажки и дома булгаковской Маргариты

Новая готика у зоопарка

Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на Малой Грузинской улице напоминает замок из рыцарских романов. Со шпилями, гербами, колоннами, арками и барельефами. Он был построен для католиков в 1911 году.

- Чтобы было совсем красиво, приходить сюда нужно вечером, - рассказал мне Олег, житель дома № 16 по улице Климашкина. - Когда на стенах включается подсветка.

Вход на территорию свободный. Вокруг собора тоже есть на что посмотреть. Памятник Святой Терезе Калькуттской (Мать Тереза), той самой монахине, которая основала движение в помощь бедным (действует в 120 странах). Библейские изображения с цитатами из Библии. Грот Лурдской Божьей Матери, в котором, согласно легенде, забил источник чистой воды.

В советское время костел превратили в общежитие. После войны разобрали центральный шпиль. Стены исписали, как в общественном туалете. Затем подремонтировали, сделали перепланировку и разместили здесь проектный научно-исследовательский институт. И только в 90-е годы собор снова стал собором.

ул. Малая Грузинская, 27/13, строение 1 (ст. м. «Краснопресненская»).

Время работы: ежедневно с 8.00 до 20.00 (перерыв с 12.45 до 15.30).

Самый старинный

То, что это место пропитано стариной, видно издалека. Белые стены с узенькими окошками. Круглые башенки по углам. И деревянная кровля, по форме напоминающая шапку звездочета.

Подходишь ближе и вдруг видишь границу между современной плиткой и брусчаткой, которой шестьсот лет в обед. Делаешь шаг - и оказываешься на земле Спасо-Андроникова монастыря. Здесь-то, недалеко от станции метро «Площадь Ильича», и возвышается самый древний каменный (Спасский) собор, который сохранился до наших дней. Возвели его между 1410 и 1427 годами. А расписывал Андрей Рублев, позже канонизированный.

Мне казалось, что такой памятник архитектуры будет пять раз огорожен забором и окружен гвардейцами. Но нет. Его можно потрогать и даже зайти внутрь (правда, сейчас собор ремонтируют, и службы временно приостановлены).

Недалеко от станции метро «Площадь Ильича», и возвышается самый древний каменный (Спасский) собор, который сохранился до наших дней.Фото: Павел КЛОКОВ

Я обратил внимание, что некоторые ступени позеленели. Вероятно, от времени. Фрески почти все утрачены. Разве что на откосах окон можно разглядеть растительный орнамент.

Но в целом состояние собора поистине удивляет. Тот самый случай, когда действительно строили на века. При этом здание чуть не сгорело в 1812 году. Огонь пробрался внутрь и уничтожил иконостас. Восстановили.

Монастыря как такового здесь больше нет, последние монахи покинули кельи в 1918 году, зато есть Музей им. Андрея Рублева - в нем можно посмотреть на шедевры древнерусской иконописи.

Андроньевская площадь, 10 (ст. м. «Площадь Ильича»).

Время работы: ежедневно с 11.00 до 18.00.

Где эта улица?

А теперь вспомним роман Булгакова «Мастер и Маргарита»: «Маргарита Николаевна со своим мужем вдвоем занимали весь верх прекрасного особняка в саду в одном из переулков близ Арбата. Очаровательное место! Всякий может в этом убедиться, если пожелает направиться в этот сад».

До сих пор неизвестно, какой именно дом имел в виду писатель. Москвоведы пришли к выводу, что такого просто-напросто нет (чтобы отвечал всем критериям - в третьем переулке от Арбата, с садом и трехстворчатым окном, с пятью комнатами на втором этаже и так далее).

Однако основные варианты наметили. Например, 17-й дом по улице Спиридоновка. Он очень запоминающийся. Бывший особняк Зинаиды Морозовой, который ныне используется для официальных встреч с высокими гостями (иностранными министрами, дипломатами, политическими деятелями).

Ул. Спиридоновка, 17 (ст. м. «Баррикадная»).Фото: Павел КЛОКОВ

Вокруг такого серьезного здания, разумеется, забор. А на нем (чертовщина какая-то) нарисован огромный кот. Я подумал, хулиганы. Но, оказалось, живопись официальная (в рамках фестиваля «Лучший город Земли»). Странно, что Бегемота до сих пор не стерли. Потому что он, страшно сказать, курит. И, видимо, протестует, чтобы его стирали.

В целом дом подходит под описания Булгакова, только от Арбата все-таки расположен далековато.

Также Маргарита могла жить в доме № 6 по Малому Ржевскому переулку. И готика, и сад, и трехстворчатое окно. В бывшем особняке Соловьева сейчас секция интересов Грузии при посольстве Швейцарии.

Малый Ржевский переулок, 6 (ст. м. «Арбатская»).Фото: Павел КЛОКОВ

Пока я его фотографировал, на балкон вышел охранник и, с любопытством глядя в мою сторону, закурил. Я спросил его про булгаковскую Маргариту, но тот уверенно ответил, что сотрудницы с таким именем у них отродясь не было.

Кстати, именно в этом доме немцы держали радистку Кэт с ребенком в фильме «Семнадцать мгновений весны».

Похожие на декорации

Когда я эти строения разглядывал в интернете, подумал сначала, что это фотошоп. Однако, приехав на Пресненский Вал, убедился, что дома и правда плоские, как камбала. И напоминают аэропорт «Внуково-2» из комедии Меньшова «Ширли-Мырли», который, как вы помните, оказался бутафорией.

Но тут никаких декораций. № 36 и № 38 - жилые четырехэтажки. Но если смотреть на их фасады с определенного ракурса (встав чуть левее), кажется, что они не толще школьной доски. Секрет в том, что угол между лицевой частью и боковой стенкой составляет не 90 градусов, как мы все привыкли, а вдвое меньше. Вот вам и весь оптический обман.

Ул. Пресненский Вал, 36 (ст. м. «Улица 1905 года»).Фото: Павел КЛОКОВ

Дома-близнецы появились здесь в 1910 году.

- Обычные квартиры - от 40 до 60 квадратных метров, - рассказал мне старший по дому № 38 Алексей Перов. - Архитектурные особенности не являются для нас предметом гордости. И острые углы не дают зданиям особого статуса.

Я зашел в подъезд и оказался в дореволюционной России. Деревянные перила. Механические дверные звонки, которые нужно крутить. Широкие лестничные площадки. И высокие потолки. В общем, музей, а не подъезд.

- Когда-то это был доходный дом, - добавил Перов. - И потомки его хозяев много лет жили в одной из квартир. Но несколько лет назад они ее продали и переехали.