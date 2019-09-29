2019-09-29T08:48:12+03:00
Звезды

«Отжали шубу у медведя»: Российские подписчики атаковали инстаграм Арнольда Шварценеггера из-за фото с сыном

Актер трогательно поздравил 22-летнего Кристофера с днем рождения, но русские впечатались больше одеждой мужчин на снимке
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Актер поздравил сына с 22-летиемАктер поздравил сына с 22-летиемФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Русскоязычные пользователи инстаграм выбрали себе новую «жертву» для интернет-флешмоба. До этого комментариями на русском были заполнены странички в соцсетях Леди Гага, Леонардо Ди Каприо и Джареда Лето.

Теперь внимание пользователей привлек инстаграм Арнольда Шварценеггера, точнее, одна фотография. На снимке Арни с 22-летним сыном Кристофером. Актер трогательно поздравил отпрыска с днем рождения:

- С днем рождения, Кристофер, сокровище мое! Какое счастье было наблюдать, как ты растешь, а сейчас ты заставляешь меня гордиться тобой каждый день, - подписал фото Шварценеггер.

И все бы ничего, если бы не одежда обоих Шварценеггеров на снимке: младший запечатлен в пальто, подозрительно напоминающем русскую шинель, старший — в странной шубе, похожей на медвежью

schwarzeneggerschwarzenegger
Арнольд Шварценеггер поздравил сына
624155 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Ничего себе шуба! – писали в комментариях русскоязычные пользователи.

- Шеврон-то русский на плече.

- Motreshka, vodka, balalaika, с др.

- Арнольд с ментом отжали шубу у медведя.

- Товарищ полковник Кристофер Арнольдович.

- Лицо-то русское.

Многие поздравили Кристофера с днем рождения. Хотя некоторым показалось, что юноша не очень похож на знаменитого отца.

- Сын похож на Трампа, - комментировали снимок пользователи.

Некоторым показалось, что этот «русский чат» отличается от других, открытых на страницах звезд.

- Где рецепты голубцов и объявления о продаже гаража в Казани?

Сам актер на такое внезапное внимание к странице в инстаграм со стороны русских пока никак не прокомментировал.

КАК ЭТО БЫЛО

«Не было никакой тактики»: «Русский десант», атаковавший инстаграм Леди Гаги, дал первое интервью

Кто и зачем «затроллил» американскую поп-звезду (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Вероятный приемник Могерини считает санкции геополитическим оружием
Илон Маск анонсировал первый полет Starship через два месяца
Илон Маск анонсировал первый полет Starship через два месяца
В Германии считают, что Зеленский в беседе с Трампом оскорбил Меркель
Украинский политолог заявил, что Запад перешел на сторону России
Военный эксперт прокомментировал теорию китайцев об упомянутом Шойгу «кошмаре авианосцев»
В Госдепе возобновили расследование о служебной переписке Хиллари Клинтон
Business Insider составил рейтинг лучших смартфонов
В Китае автобус врезался в грузовик, погибли 36 человек
Ученые рассказали, какой режим стиральной машины может быть опасен для здоровья
Пушков: «После публикации беседы с Трампом Зеленского могут ждать трения с Берлином»
В ФБР отказались рассказать, в чем обвиняют арестованного в Испании россиянина
В Казахстане 14-летняя девочка умерла из-за взрыва смартфона
У берегов Йемена пропал паром, на борту которого было 55 человек
В России потушили почти все лесные пожары
«Демократы хотят забрать все»: Трамп опубликовал видеообращение к американцам
Муаллем с трибуны ГА ООН потребовал вывода из Сирии всех иностранных войск, находящихся там незаконно
Неизвестный с ножом напал на людей в торговом центре в США
В Словакии разбился истребитель МиГ-29 ВВС страны
«Русский экзархат» в Европе попросил принять его в РПЦ
США требуют передать им россиянина, задержанного в Испании
На Украине родилась девочка с двумя головами
Свыше 30 человек погибли при атаках в день выборов в Афганистане
Полиция Германии задержала взобравшегося на небоскреб Алена Робера
Британия получит доступ к перепискам пользователей Facebook и WhatsApp
В Атлантике затонуло судно Bourbon Rhode с украинскими моряками
МИД России напомнил послу США, что Пола Уилана задержали с поличным
Полиция Гонконга применила газ и водяные пушки против демонстрантов