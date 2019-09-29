«Отжали шубу у медведя»: Российские подписчики атаковали инстаграм Арнольда Шварценеггера из-за фото с сыном

Русскоязычные пользователи инстаграм выбрали себе новую «жертву» для интернет-флешмоба. До этого комментариями на русском были заполнены странички в соцсетях Леди Гага, Леонардо Ди Каприо и Джареда Лето.

Теперь внимание пользователей привлек инстаграм Арнольда Шварценеггера, точнее, одна фотография. На снимке Арни с 22-летним сыном Кристофером. Актер трогательно поздравил отпрыска с днем рождения:

- С днем рождения, Кристофер, сокровище мое! Какое счастье было наблюдать, как ты растешь, а сейчас ты заставляешь меня гордиться тобой каждый день, - подписал фото Шварценеггер.

И все бы ничего, если бы не одежда обоих Шварценеггеров на снимке: младший запечатлен в пальто, подозрительно напоминающем русскую шинель, старший — в странной шубе, похожей на медвежью

schwarzenegger Арнольд Шварценеггер поздравил сына

- Ничего себе шуба! – писали в комментариях русскоязычные пользователи.

- Шеврон-то русский на плече.

- Motreshka, vodka, balalaika, с др.

- Арнольд с ментом отжали шубу у медведя.

- Товарищ полковник Кристофер Арнольдович.

- Лицо-то русское.

Многие поздравили Кристофера с днем рождения. Хотя некоторым показалось, что юноша не очень похож на знаменитого отца.

- Сын похож на Трампа, - комментировали снимок пользователи.

Некоторым показалось, что этот «русский чат» отличается от других, открытых на страницах звезд.

- Где рецепты голубцов и объявления о продаже гаража в Казани?

Сам актер на такое внезапное внимание к странице в инстаграм со стороны русских пока никак не прокомментировал.

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