Грозит ли рынку стройматериалов французское иго?

Оказывается, импортозамещение в нашей стране успешно реализуется не только в сельском хозяйстве, но и в такой отрасли, как производство плитки, керамогранита, унитазов и других изделий сантехкерамики. Хотя об этом мало кому известно. Несмотря на сплошь звучные иностранные марок кафеля и керамогранита, прославленные зарубежные бренды унитазов, большинство сантехкерамики теперь производится в России. Производство и продажа данной продукции служит точным индикатором состояния не только строительной отрасли страны, но и доходов населения: если у людей есть свободные деньги, они делают ремонт, а этот процесс почти никогда не обходится без реновации санузла.

Как результат, в 2018 году рынок плитки и керамогранита в РФ увеличился до 209,1 млн кв.метров, а это почти 120 млрд. рублей в год. Повод для гордости, на отечественном рынке керамической плитки и керамогранита преобладает продукция отечественного производства: в 2017 году на нее пришлось около 74,8%, по итогам 2018 года ее доля увеличилась до 77,5%. К 2025 году доля импортной продукции может снизиться до 19,5%. Согласно мнениям экспертов, основной этап модернизации российских керамических производств в 2018 году перешел в завершающую стадию. К настоящему моменту значительная часть производственных мощностей оказалась переоснащена. Ситуация поменялась буквально за 4 последних года: открываются новые заводы, вкладывают миллиарды рублей в производство, добычу и разработку новых месторождений сырья. В каждом случае речь идет об инвестициях в миллиарды рублей.

В 2018 году увеличились в полтора раза – до 9 млн кв. м в год мощности завода по производству керамогранита ООО «Керама Марацци» в подмосковном посёлке Малино. Продолжают модернизацию и расширение производства Волгоградский керамический завод ОАО «ВКЗ» (3 млн кв. м) и ООО «ЗКИ» (Свердловская область). ООО «Юникерамикс» строит завод по производству керамики в Дзержинске Нижегородской области стоимостью в 5 млрд руб. Крупные современные предприятия введены в строй в Челябинской, Воронежской областях. Вкладываются средства в развитие сырьевой базы, за прошлый год потребление российской глины увеличилось на 30-40% за счет замещения, прежде всего, украинского сырья.

Но самое главное, российские гончары научились выпускать продукцию довольно высокого качества, не уступающую большинству европейских производителей. Российская керамическая продукция успешно экспортируется. По итогам 2018 года доля экспортных поставок у большинства отечественных производителей составила пределах от 4% до 10% от всего объема выпускаемой продукции. Основной объем поставок пришелся на страны СНГ и Прибалтику, хотя керамический завод компании Vitra из подмосковного Серпухова стабильно поставляет на экспорт свою продукцию в Западную Европу и США.

Торговые сети - скрытая угроза монополизации

Несмотря на скромные доходы населения, рост промышленности стройматериалов сопровождается активным развитием торговых сетей товаров DIY (Do It Youself) или «сделай сам» в русском переводе. В прошлом году объем рынка DIY-ритейла в России вырос на 7,5% - до 1,5 трлн. рублей. Ничего удивительного, источник этого один - увеличение строительной активности в стране в течение последних четырех лет. Но теперь эти два параллельных процесса похоже входят в резонанс. Прибыльность отечественного производства плитки, керамогранита и унитазов находится под угрозой из-за торговых сетей, пытающихся диктовать производителям свои правила игры.

За последние четыре года структура рынка DIY серьезно изменилась: если в 2015 году топ-10 торговых сетей в данном сегменте занимали долю в 25%, то в 2018-м — уже 40%. В основном, за счет экспансии французского ритейлера Leroy Merlin («Леруа Мерлен»). За четыре года сеть увеличила долю в сегменте DIY в России вдвое. Согласно данным «Infoline-аналитика», выручка французской сети в 2018 году повысилась на 21% до 272 млрд руб., на втором месте с 50 млрд руб. оказался питерский СТД «Петрович», замыкает тройку лидеров сеть OBI — 37 млрд руб.

Более сложный вопрос – доля рынка, захваченная каждой из сетей. Например, по данным REsearch, доля лидера Leroy Merlin еще в 2017 году составляла 18,53%. Аналитики INFOLine оценили долю этой компании в 2018 году (14,5%). Но это средние общероссийские цифры, а если смотреть по отдельным регионам (но этого почему-то антимонопольная служба не делает), то цифры могут отличаться в разы, причем в большую сторону.

Относительно свежий пример - Хабаровский край, куда "Леруа Мерлен" зашла буквально полтора года назад. Теперь из четырех крупнейших ретейлеров того же сегмента, что и Leroy Merlin, один закрылся и два были вынуждены объединиться.

Откровенно говоря, зарубежные торговые сети, захватывающие отечественный рынок товаров для дома и ремонта – палка о двух концах. С одной стороны – это неизбежный, общемировой путь развития торговли, удобный для покупателей, а в условиях снижения покупательной способности большинство россиян выбирают товары подешевле. С другой стороны, торговые сети мало волнует качество товара, как бы странно это не звучало. Они заинтересованы в обороте, а значит, в ассортименте будут преобладать схожие товары по низким ценам. Есть реальные опасения, что главным критерием закупок продукции у производителей будет отнюдь не качество продукции или модный дизайн, а какие-то другие условия.

Некоторые эксперты опасаются, что в сумме это приведет к ситуации, когда основная часть объема товаров сетей DIY придется на однообразное массовое предложение посредственного качества по «приемлемой» цене, а оставшаяся небольшая часть будет представлять собой импортные премиальные товары.

Иго эффективных менеджеров

Несмотря на огромное значение для экономики деятельность торговых сетей DIY в России вообще никак не регулируется законодательно. Обвинения в монополизации рынка не грозят - такого критерия для них российскими законами просто не предусмотрено, сертификаты качества практически на весь ассортимент магазины DIY тоже иметь не обязаны. Абсолютный простор не только для частного предпринимательства, но и для потенциальных злоупотреблений. Вообще, особенности взаимоотношений производителей и торговых сетей, проблема давно известная по продовольственному рынку, похоже, аналогичная драма разыгрывается сейчас со стройтоварами.

Например, сеть «Леруа Мерлен» на данный момент состоит из 101 огромных магазинов, охватывающих большинство российских регионов, а в руках менеджеров по закупкам этой французской компании с официальной зарплатой 200 тысяч рублей в месяц оказались финансовые потоки на десятки миллиардов рублей в год. Таким бюджетам позавидовали бы многие губернаторы и федеральные министры, причем никаких проверок со стороны Счетной палаты и Генпрокуратуры.

Основные российские компании-производители керамической плитки и санитарной керамики пока предпочитают не делиться с прессой подробностями о своих взаимоотношениях с торговыми сетями, но надеемся, данная ситуация вскоре изменится.

Взрывной рост сетей DIY уже принес ужесточение условий и особые требования сотрудничества с поставщиками, которые могут оказаться невыгодными даже для крупных отечественных компаний, а для небольших и средних предприятий это серьезная угроза выдавливания с рынка. Политика сетей по отношению к производителям во всем мире не слишком дружелюбна: это ценовой диктат, штрафы, разнообразные комиссии и платежи, которые могут быть для предприятия чем-то вроде скрытого налога.

Таким образом, российские производители плитки и керамогранита кроме традиционной проблемы, связанной с ростом цен естественных монополий, столкнулись с растущими запросами торговых сетей. В отрасли трудятся десятки тысяч человек, ежегодно инвестируются миллиарды рублей, осваиваются новые технологии, но несмотря на все успехи, дальнейшее успешное развитие уже не выглядит устойчивым.