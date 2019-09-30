Капитан "Локомотива" Ведран Чорлука: Завтра будем играть без страха против "Атлетико"

В первый день октября в гости к московскому "Локомотиву" приезжает первый топ-соперник в Лиге Чемпионов нынешнего сезона - мадридский "Атлетико". Один из сильнейших клубов мира и Европы в первом туре сыграл вничью 2:2 с "Ювентусом", а "Локо" выиграл у "Байера" в гостях 2:1. Капитан "Локомотива" Ведран Чорлука на предыгровой пресс-конференции выразил уверенность, что его команда будет играть против испанцев завтра лучше, чем в начале 2018 года. Тогда в плей-офф Лиги Европы в Москве наши проиграли "Атлетико" со счетом 1:5.

- Ведран, нет страха перед таким соперником, как "Атлетико"?

- Нет, весь прошлый год мы играли хорошо в чемпионате и старались, чтобы выйти в Лигу Чемпионов. Игра с такой командой - удовольствие для нас. Не боимся, завтра будем без страха играть против "Атлетико".

- Полтора года назад уже играли с "Атлетико", помним результаты. Футболисты запоминают ли подобные поражения и будет ли иметь это значение?

- Да, мы помним эти игры. В тот раз мы сыграли не на своем уровне и они заслуженно обыграли нас. Но эта игра - другая, и у нас другая команда. Постараемся не сделать те ошибки, которые были тогда. Посмотрим завтра, думаем, будет намного лучше, чем в прошлый раз.

- Как-то разбирали игру Жоао Фелиша?

- Еще не разбирали игру "Атлетико", но каждую неделю есть шанс посмотреть Ла Лигу. И я смотрел некоторые игры их, и Фелиш - очень качественный игрок. Посмотрим, как остановим его завтра. Он очень активный, быстрый, и мы понимаем что не будет просто с ним. Если будем играть плотно, страхуя друг друга, то проблем не возникнет.

- Кто, по вашему мнению, самым опасным игроком "Атлетико" является?

- Самый опасный для меня - это тренер, Симеоне. Он очень эмоционально ведет команду, как и наш тренер. Они как команда выглядят очень сильно. Играют очень хорошо в прессинг, и какой-то игрок из них выделится.

Матч "Локомотив" - "Атлетико" (Мадрид) пройдет в Москве на стадионе "РЖД Арена" 1 октября и начнется в 22:00 по московскому времени.