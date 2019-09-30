Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин: "Атлетико" силен как команда, а не каким-то одним игроком

1 октября для "Локомотива" начинается домашняя часть розыгрыша Лиги Чемпионов нынешнего сезона. В гости к команде Юрия Семина приезжает мадридский "Атлетико". В начале 2018 года железнодорожники сыграли в плей-офф Лиги Европы крайне неудачно с командой Диего Симеоне, проиграв со счетом 1:5 на своем поле. Сейчас же - другая встреча двух команд. Наставник "Локо" уверен, что в таком жестком граике, как сейчас, важнее всего дать отдохнуть игрокам перед важной встречей. О чем и заявил на предыгровой пресс-конференции за сутки до игры с "Атлетико".

- Кого бы вы могли выделить в составе "Атлетико" перед завтрашней игрой?

- Полностью согласен с Ведраном. В каждой линии можно выделять по много игроков. Самое важное качество "Атлетико" - это их команда. Они знают свои задачи и выполняют все, что требует тренер. Они сильны не одним игроком, а все вместе.

- В таком жестком лимите времени, как сейчас, чему уделяете внимание?

- Самое главное - восстановление. Поэтому большой акцент на отдых и восстановление.

- Как изменились обе команды после последнего матча между собой "Атлетико" и "Локомотив"?

- У нас очень хорошее настроение, тем более мы провели два великолепных матча. Ошибки, которые были 1,5 года назад, мы должны обязательно учесть. И какой самый важный момент. Самый важный - не то, что было вчера, сегодня, завтра, а 90 минут матча. Вот эти 90 минут мы должны быть сконцентрированы, избежать ошибок, которые были. А дальше - жизнь покажет.

- Как оцените последний матч "Атлетико" в чемпионате Испании против "Реала", дала ли вам эта игра что-либо в плане понимания того, как играть с соперником?

- Каждая игра дает определенную информацию, и тем более что это было мадридское дерби. Мы в равных условиях, и мы разберем соперника и вечером поделимся с игроками. У нас есть информация.

Матч "Локомотив" - "Атлетико" состоится во вторник, 1 октября. Он пройдет на стадионе "РЖД Арена" и начнется в 22:00 по московскому времени.