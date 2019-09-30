2019-09-30T15:04:05+03:00
Звезды

"Мне стало совсем плохо": у папы Жанны Фриске не выдержало сердце

67-летний Владимир Фриске экстренно прооперирован
Ольга ЛИБГАРДТ
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Владимир ФрискеВладимир ФрискеФото: Евгения ГУСЕВА
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Владимиру Фриске сделали сложную операцию на сердце. Мужчина давно страдает от различных проблем со здоровьем на нервной почве после смерти дочери. Но на этот раз все оказалось серьезнее. Когда ему стало совсем плохо, он обратился за помощью.

67-летний Владимир Борисович регулярно жаловался на боли. У него развилась ишемическая болезнь. В какой-то момент его сердце не выдержало и Фриске обратился к врачам. "Мне стало совсем плохо. Пообщался с кардиологом, у которой давно лечусь. Пришли к выводу, что необходимо хирургическое вмешательство. Установили целых три стента на сердце", - рассказал папа Жанны Фриске.

Сейчас мужчина чувствует себя гораздо лучше, хоть и не скрывает, что тяжело отходил от наркоза. Теперь ему предстоит долгая реабилитация. "А пока запрещены физические нагрузки и нужно соблюдать диету", - цитирует Владимира Фриске "СтарХит".

Пенсионер лежал в городской больнице № 15 имени О.М. Филатова. Именно там в феврале этого года ему удалили бляшки из сонной артерии.

Но больше всего мужчину расстраивает не тяжелый реабилитационный процесс, который ему предстоит в ближайшее время, а то, что за это время Дмитрий Шепелев по-прежнему ни разу не привез к нему внука Платона, передает Teleprogramma.pro. "Болезнь или нет, Платона я не вижу. Уже 2,5 года и ничего у нас не меняется… Да, и не знаю уже, когда изменится", - с горечью говорит папа Фриске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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