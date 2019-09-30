2019-09-30T14:47:30+03:00
Общество

Водительские удостоверения станут виртуальными

А начинающим разрешат аннулировать результаты экзаменов
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Скоро российское водительское удостоверение получит электронную версию.Скоро российское водительское удостоверение получит электронную версию.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Глава российской Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников рассказал ТАСС о грядущих революционных нововведениях на дорогах. Вот самые важные из них.

ПРАВА В ТЕЛЕФОНЕ

- Предлагается создание электронной версии водительского удостоверения с его последующей интеграцией в смартфон, которую водитель и будет предъявлять при необходимости инспектору, - рассказал глава ГИБДД. - При этом, в случае необходимости выезда за границу или желания иметь пластиковое водительское удостоверение его можно будет оформить в обычном виде, как сейчас.

Как добавил Черников, водители даже не заметили, как электронной стала ОСАГО. Договор Обязательного автострахования сегодня уже можно предъявлять сотруднику ГИБДД в электронном виде на планшете или смартфоне.

СДАВАТЬ СТАНЕТ ЛЕГЧЕ

- Изменяются требования к маршрутам проведения экзаменов, которые должны содержать не только набор улично-дорожной сети, дорожных знаков и разметки, но также могут включать в себя и закрытые площадки, автодромы и участки дорог с малоинтенсивным движением, - сказал генерал Черников.

Глава ГИБДД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава ГИБДД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Об объединении на экзамене "города" и "площадки" говорили давно. Теперь экзамен станет единым, а экзаменатор может получить полную картину навыков кандидата.

... И ПОСПОРИТЬ

- Вводится механизм аннулирования результатов проведенных экзаменов, который позволит, например, отменить отрицательную оценку в случае удовлетворения жалобы на неправомерные действия экзаменатора во время проведения экзамена.

НА ЗДОРОВЬЕ

- Инспектор получит доступ не к истории болезни, а факту наличия или отсутствия у гражданина выявленных медицинских противопоказаний или медицинских ограничений к управлению транспортным средством. Также мы вышли с предложением в правительство об оформлении медицинской справки водителя после прохождения ежегодной диспансеризации населения в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

Сейчас водители проходят медкомиссию при поступлении в автошколу, при получении водительского удостоверения и при его замене (удостоверения выдаются на 10 лет). Теперь медсправку для ГИБДД можно будет оформить при прохождении диспансеризации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
С космодрома Плесецк проведен пуск баллистической ракеты «Тополь-М»
Россияне назвали самые перспективные иностранные языки
Джонсон назвал обвинения журналистки The Sunday Times в сексуальном домогательстве ложью
Экс-прокурор Украины покинул страну после интервью американским СМИ
В Москве из школы эвакуировали около 360 детей из-за угрозы взрыва
Осенью в армию призовут около 132 тысячи человек
В Тюменской области открылась Школа юных нейроинженеров
МИД России о переговорах с США по разоружению: Москва сохранит poker face
«Спартак» сделал предложение Дженнаро Гаттузо
В России хотят создать космический корабль, дешевле, чем у Илона Маска
Политолог прокомментировал слова главы украинской делегации в ПАСЕ о России
Появилось видео авиаудара на НПЗ в Саудовской Аравии
В Молочном союзе недовольны ведущей к росту цен маркировке
Перед матчем с «Манчестером Юнайтед» «Арсенал» вспомнил гол Аршавина
Мошенники от имени минтруда предлагают россиянам несуществующее пособие
Суд смягчил приговор Павлу Устинову: год условно
NASA отправит имена всех желающих землян на Марс
Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком