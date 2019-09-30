Водительские удостоверения станут виртуальными

Глава российской Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников рассказал ТАСС о грядущих революционных нововведениях на дорогах. Вот самые важные из них.

ПРАВА В ТЕЛЕФОНЕ

- Предлагается создание электронной версии водительского удостоверения с его последующей интеграцией в смартфон, которую водитель и будет предъявлять при необходимости инспектору, - рассказал глава ГИБДД. - При этом, в случае необходимости выезда за границу или желания иметь пластиковое водительское удостоверение его можно будет оформить в обычном виде, как сейчас.

Как добавил Черников, водители даже не заметили, как электронной стала ОСАГО. Договор Обязательного автострахования сегодня уже можно предъявлять сотруднику ГИБДД в электронном виде на планшете или смартфоне.

СДАВАТЬ СТАНЕТ ЛЕГЧЕ

- Изменяются требования к маршрутам проведения экзаменов, которые должны содержать не только набор улично-дорожной сети, дорожных знаков и разметки, но также могут включать в себя и закрытые площадки, автодромы и участки дорог с малоинтенсивным движением, - сказал генерал Черников.

Глава ГИБДД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Об объединении на экзамене "города" и "площадки" говорили давно. Теперь экзамен станет единым, а экзаменатор может получить полную картину навыков кандидата.

... И ПОСПОРИТЬ

- Вводится механизм аннулирования результатов проведенных экзаменов, который позволит, например, отменить отрицательную оценку в случае удовлетворения жалобы на неправомерные действия экзаменатора во время проведения экзамена.

НА ЗДОРОВЬЕ

- Инспектор получит доступ не к истории болезни, а факту наличия или отсутствия у гражданина выявленных медицинских противопоказаний или медицинских ограничений к управлению транспортным средством. Также мы вышли с предложением в правительство об оформлении медицинской справки водителя после прохождения ежегодной диспансеризации населения в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

Сейчас водители проходят медкомиссию при поступлении в автошколу, при получении водительского удостоверения и при его замене (удостоверения выдаются на 10 лет). Теперь медсправку для ГИБДД можно будет оформить при прохождении диспансеризации.