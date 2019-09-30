Ощущение бедности начинается с дохода ниже 12,5 тыс. руб на человека

К неожиданному результату пришли социологи Левада-центра. Они выяснили, что ощущение бедности для большинства россиян практически совпадает с прожиточным минимумом. Бедными чувствуют себя люди с доходом от 12,5 тыс руб в месяц на человека и ниже. А прожиточный минимум по итогам 2 квартала 2019 г. составляет 11,2 тыс. руб.

По мнению многих ученых это крайне низкий показатель, его необходимо законодательно повысить.

- Мы предлагали установить прожиточный минимум, как и зарплату, хотя бы на уровне 30 тыс руб в месяц, — сказал КП Вячеслав Бобков, руководитель лаборатории проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН.

Но народ, как выяснилось из опроса, оказался гораздо менее требовательным, тем более, что лишь у 60% респондентов, как они сообщили, их доходы выше субъективной границы в 12500 руб на человека. Получается, что у 40% - ниже.

А вот для «нормального уровня» семье нужно чуть больше 38 тыс. руб. на человека. Такой доход лишь у 7% опрошенных.

Это средние цифры. А по стране данные сильно отличаются. В Москве, например, «нормальной» суммой считается 56 тыс, в городах «полумиллионниках» - 41 тыс руб., в сельской местности хватит и 33 тыс. руб.

Что еще интересно — разница между реальными доходами и представлениями о нормальной жизни в последние годы уменьшается.

- Мы во время своих исследований обратили внимание на то, что среди россиян, находящихся, по нашей оценке, в тяжелом материальном положении, сами считают его таковым лишь 25%, - сказал Бобков.

Сколько денег нужно на одного человека в месяц, тыс. руб.

Год Чтобы жить нормально Чтобы семью считать бедной Среднедушевой доход семьи

2014 32, 1 9,8 13,8

2015 32,1 10,4 14,5

2016 35,9 11,2 14,5

2017 39,8 11,8 15,4

2018 37,0 12,8 15,8

2019 38,1 12,5 16,8