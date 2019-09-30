В Москве мать избила 7-летнюю девочку за отказ делать уроки

Утром в понедельник 30 сентября 7-летняя Маша* должна была пойти в школу. Но подготовка домашнего задания обернулась для неё серьёзными травмами. Ночью девочка попала в Детскую Городскую Клиническую Больницу имени Башляевой с многочисленными ушибами головы и сотрясением мозга. Врачам Маша рассказала, что так её наказала мама - 36-летняя Ева.

— Инцидент произошёл на севере Москвы в районе Западное Дегунино, 29 сентября около 21.20 на ул. Дегунинской. По словам матери, она просила несовершеннолетнюю сделать домашнее задание, но девочка отказалась. На фоне этого произошел конфликт. После чего девочка была госпитализирована в нейрохирургическое отделение детской больницы. В ходе проверки была опрошена бабушка ребёнка, от которой было получено заявление о привлечении матери к ответственности, — сообщил kp.ru источник в полиции.

В отделе по делам несовершеннолетних решили, что для девочки лучше на какое-то время остаться в больнице под наблюдением врачей. В отношении матери по факту случившегося проводится проверка. 36-летняя Ева на первый взгляд производит впечатление человека чуткого и гуманного. Её страницы в социальных сетях наполнены призывами об экологичном существовании и бережном отношении к животным. Ева пропагандирует вегетарианство и отказ от меховых изделий. Чем закончится эта история для семьи пока неизвестно.

*Имя девочки изменено