2019-09-30T15:21:54+03:00
Политика

Ой, дубинушка, хватит! Ой, протестная сама пройдет

Оказывается, митинговать можно мирно
Александр КОЦ@sashakotsспециальный корреспондент
Поделиться:
Комментарии: comments3
Публика прошедшего 29 сентября митинга в поддержку фигурантов «московского дела», который собрал порядка 20 тысяч человек.Публика прошедшего 29 сентября митинга в поддержку фигурантов «московского дела», который собрал порядка 20 тысяч человек.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Удивительное дело - на прошедшем в последнее воскресенье сентября оппозиционном митинге-концерте в поддержку фигурантов «московского дела» не был задержан ни один человек. Более того, ни один человек не получил по бокам дубинкой и не сфотографировался в автозаке. И, что еще удивительней, по истечении выделенного для протеста времени его участники спокойно и законопослушно разошлись по домам, не отправившись «гулять» по бульварам и перекрывать центральные трассы.

«А что, так можно было?!», как гласит известный интернет-мем.

Вот и получается, что на самом деле, воскресный митинг одним махом обесценил все предыдущие «достижения» оппозиции, аккумулированные в создании иконостаса «политзаключенных». Потому что оказалось, что эти жертвы были напрасными. Выяснилось, что высказывать свои претензии власти с применением хорошей звуковой аппаратуры при скоплении большого количества людей можно абсолютно «безнаказанно» - на согласованной акции. Без боев с Росгвардией, сотен задержанных, уголовных разбирательств с реальными сроками. Бог с ним, намухлевали немного с численностью, устроив веселую «карусель» на входных рамках. Это просто лишний раз доказывает, что оппозиция в своих технологиях мало чем отличается от тех, кого критикует.

Но в сухом остатке у нас, с одной стороны, лидеры оппозиции, которые сначала людей сознательно загоняют под ОМОН и аресты, а потом на законной акции требуют их освободить. Интересный такой конвейер политхайпа.

А с другой - силовики, которые, оказывается, вполне могут обходиться без «месилова» дубинками и ударов по печени, что не идет на пользу в имиджевом плане.

А если можно митинговать мирно, то стоило ли сознательно радикализировать обе стороны?

Ответ-то очевиден.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Богдан Безпалько: Де факто для России поезда из Украины в Крым станут признанием полуострова российским
Член Совета при президенте по межнациональным отношениям дал комментарий «КП» по возможному возобновлению пассажирского сообщения Киева с Симферополем
Александр Лукашенко: У Путина нет цели присоединить Беларусь, чтоб сохранить власть
Президент Белоруссии часто дает громкие многочасовые интервью журналистам. Но здесь он, пожалуй, превзошел себя. Он собрал журналистов с Украины, что заранее предполагало - вопросы будут острые. Но ответы Батьки оказались не менее любопытными
Новости 24
В Госдуме ответили на условия ФРГ для снятия санкций с России
Путин пообщался с Макроном после церемонии прощания с Шираком в Париже
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии в 2020 году
СМИ: Шредеру отказали в приглашении на прощание с Шираком
В Россельхознадзоре опровергли информацию о возможном росте цен на молочную продукцию
Эксперт рассказал, какое вино подорожает из-за увеличения акциза
Кремль: проведет двусторонние переговоры с Роухани и Пашиняном в Ереване
В память о Жаке Шираке впервые после пожара зазвучат колокола Нотр-Дама
Эксперт рассказал, как запоминать имена новых знакомых с первого раза
С космодрома Плесецк проведен пуск баллистической ракеты «Тополь-М»
Россияне назвали самые перспективные иностранные языки
Джонсон назвал обвинения журналистки The Sunday Times в сексуальном домогательстве ложью
Экс-прокурор Украины покинул страну после интервью американским СМИ
В Москве из школы эвакуировали около 360 детей из-за угрозы взрыва
Осенью в армию призовут около 132 тысячи человек
В Тюменской области открылась Школа юных нейроинженеров
МИД России о переговорах с США по разоружению: Москва сохранит poker face
«Спартак» сделал предложение Дженнаро Гаттузо
В России хотят создать космический корабль, дешевле, чем у Илона Маска
Политолог прокомментировал слова главы украинской делегации в ПАСЕ о России
Появилось видео авиаудара на НПЗ в Саудовской Аравии
В Молочном союзе недовольны ведущей к росту цен маркировке
Перед матчем с «Манчестером Юнайтед» «Арсенал» вспомнил гол Аршавина
Мошенники от имени минтруда предлагают россиянам несуществующее пособие
Суд смягчил приговор Павлу Устинову: год условно
NASA отправит имена всех желающих землян на Марс
Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком