Ой, дубинушка, хватит! Ой, протестная сама пройдет

Удивительное дело - на прошедшем в последнее воскресенье сентября оппозиционном митинге-концерте в поддержку фигурантов «московского дела» не был задержан ни один человек. Более того, ни один человек не получил по бокам дубинкой и не сфотографировался в автозаке. И, что еще удивительней, по истечении выделенного для протеста времени его участники спокойно и законопослушно разошлись по домам, не отправившись «гулять» по бульварам и перекрывать центральные трассы.

«А что, так можно было?!», как гласит известный интернет-мем.

Вот и получается, что на самом деле, воскресный митинг одним махом обесценил все предыдущие «достижения» оппозиции, аккумулированные в создании иконостаса «политзаключенных». Потому что оказалось, что эти жертвы были напрасными. Выяснилось, что высказывать свои претензии власти с применением хорошей звуковой аппаратуры при скоплении большого количества людей можно абсолютно «безнаказанно» - на согласованной акции. Без боев с Росгвардией, сотен задержанных, уголовных разбирательств с реальными сроками. Бог с ним, намухлевали немного с численностью, устроив веселую «карусель» на входных рамках. Это просто лишний раз доказывает, что оппозиция в своих технологиях мало чем отличается от тех, кого критикует.

Но в сухом остатке у нас, с одной стороны, лидеры оппозиции, которые сначала людей сознательно загоняют под ОМОН и аресты, а потом на законной акции требуют их освободить. Интересный такой конвейер политхайпа.

А с другой - силовики, которые, оказывается, вполне могут обходиться без «месилова» дубинками и ударов по печени, что не идет на пользу в имиджевом плане.

А если можно митинговать мирно, то стоило ли сознательно радикализировать обе стороны?

Ответ-то очевиден.