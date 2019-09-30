Эксперты: цены на молоко не вырастут раньше 2020
Ростом цен на те или иные продукты россиян пугают регулярно. То огурцы не уродились, то улов красной рыбы меньше ожидаемого. Теперь вот новая страшилка: СМИ сообщили, что цены на молоко подскочат на 10%. Все дело в новой системе электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) «Меркурий» - затраты на внедрение новинки, как водится, переложили на производителей, а те, опять же по традиции, повысили цены.
Но эксперты в такой скачок цен не верят.
- Десятипроцентный рост цен — это какая-то фантастика, - удивляется генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов. - Серьезного подорожания из-за ЭВС мы не ожидаем: до старта системы остался месяц, так что производители уже потратились на необходимое оборудование и программное обеспечение.
Но молочную отрасль ждет еще одна новинка — система маркировки, которую планируют внедрять с 2020 года. И она потребует от заводов новых затрат.
- По нашим оценкам, нужно вложить на начальном этапе 25 миллиардов рублей и тратить еще 10 миллиардов ежегодно, - говорит Белов. - Это приведет к росту себестоимости молочной продукции в 2,5-3%.
Чем эти проценты обернутся в рознице, эксперты прогнозировать пока не берутся — слишком много факторов.
ИСТОЧНИК KP.RU