2019-09-30T16:42:53+03:00
Экономика

Эксперты: цены на молоко не вырастут раньше 2020

Новая система маркировки приведет к подорожанию молочной продукции
Влад СМЕРТИН
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Молочную отрасль ждет еще одна новинка — система маркировки, которую планируют внедрять с 2020 годаМолочную отрасль ждет еще одна новинка — система маркировки, которую планируют внедрять с 2020 годаФото: Мария ЛЕНЦ
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Ростом цен на те или иные продукты россиян пугают регулярно. То огурцы не уродились, то улов красной рыбы меньше ожидаемого. Теперь вот новая страшилка: СМИ сообщили, что цены на молоко подскочат на 10%. Все дело в новой системе электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) «Меркурий» - затраты на внедрение новинки, как водится, переложили на производителей, а те, опять же по традиции, повысили цены.

Но эксперты в такой скачок цен не верят.

- Десятипроцентный рост цен — это какая-то фантастика, - удивляется генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов. - Серьезного подорожания из-за ЭВС мы не ожидаем: до старта системы остался месяц, так что производители уже потратились на необходимое оборудование и программное обеспечение.

Но молочную отрасль ждет еще одна новинка — система маркировки, которую планируют внедрять с 2020 года. И она потребует от заводов новых затрат.

- По нашим оценкам, нужно вложить на начальном этапе 25 миллиардов рублей и тратить еще 10 миллиардов ежегодно, - говорит Белов. - Это приведет к росту себестоимости молочной продукции в 2,5-3%.

Чем эти проценты обернутся в рознице, эксперты прогнозировать пока не берутся — слишком много факторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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