Черчесов: «Надеюсь, на определяющем матче в «Лужниках» будет полная арена»

Станислав Черчесов назвал состав сборной России, который начнёт подготовку к матчам квалификации Евро-2020 со сборными Шотландии и Кипра. Против британцев наша команда сыграет 10 октября в «Лужниках». Противостояние с Кипром состоится 13 октября в гостях.

Черчесов вызвал на сбор 25 футболистов из двенадцати клубов. Есть и новое имя в составе - защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков.

Тренер сборной России ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции, где был и корреспондент «КП».

- Почему решили вызвать Чистякова?

- Ситуация так сложилась, мы всех отмечаем. У «Ростова» качественная оборона, а для сборной Нойштедтер сейчас недоступен, Кутепов играет не на том уровне. Если так все сложилось, то нужно давать шанс Чистякову.

- Жемалетдинов - также новое имя в сборной.

- Достаточно стабильно играет. Он и с «Байером» в Лиге чемпионов сыграл. Последняя игра и с «Зенитом» в его исполнении была, довольно-таки, качественная. Мы старались быть объективными.

- Сколько времени нужно следить за игроками, чтобы вызвать их в сборную? Например, Соболева.

- Универсального рецепта нет, многое зависит от ситуации. Можно долгое время смотреть, а бывает, что сразу почувствуешь что-то.

- Много критики в адрес голкипера «Зенита» Андрея Лунёва. Рассматривались ли другие кандидаты на его позицию? В частности, Сафонова и Максименко?

- Еще раз повторю, что есть молодежная сборная. А в будущем будем смотреть по их ситуации. Понимаю, что есть вратари, которые проявляют себя в чемпионате России, но наш турнир - не Лига чемпионов.

Критика часто бывает правильной в его адрес. Сейчас Лунёв поедет на сбор, и мы обсудим нюансы.

- Не вызвали Ерохина, но вызвали Кузяева. Расскажите об этом.

- Далер набрал форму, играет постоянно. Ерохин же приболел. Инфекцию подхватил. Посчитали, что неготового игрока нет смысла вызывать на сбор.

- 25 футболистов из 12 клубов. Вам удобно, что все игроки из разных команд? Известна же своеобразная блоковая система, когда игроки в привлекаются связками из нескольких команд для удобства.

- Согласен, что блоковая система удобнее, но мы изначально отказались от блоковой системы. Сейчас мы стараемся с игроками еще до сбора много проговаривать. Они должны знать, что мы от них ждем до начала подготовки.

- Про Комличенко в прошлый раз сказали, что определитесь с его кандидатурой окончательно.

- Качественного скачка в его исполнении не было, но он чувствовал себя комфортнее. Три года он уже играет на стабильном уровне, это важно.

- Сборная возвращается в «Лужники». Какие чувства лично у вас в связи с этим?

- Определяющим будет матч в «Лужниках». Этот стадион мы представили на чемпионате мира. Надеюсь, что сейчас будет полная арена.

- Насколько серьезна для сборной потеря Миранчуков?

- Жалко, что травмы, безусловно, но такая ситуация есть. Теперь шанс получат другие. Понятно, что травмы не могут нас радовать. С Антоном я разговаривал, будем ждать к ноябрьскому сбору.

- Могли бы оценить форму футболистов «Спартака»? Команда все время проигрывает...

- Их функциональное состояние хорошее. Для нас это главное. Если формы нет, то за два дня мы ничем помочь не можем. Игровые моменты же мы можем изменить.

Иногда игрок не готов, но забивает - случай. Нам же нужны готовые футболисты, за два дня форму не подтянешь.

- Даёте ли вы специальные пожелания футболистам по работе вне сборной?

- Разные ситуации бывают. Черышеву недавно подсказал. Видишь что-то, а футболист это может не знать.

- Обращали ли внимание на проблемы РУСАДА? Говорят о возможной дисквалификации сборной России.

- Я ни с кем не общался на эту тему, мне это вовсе не интересно. Вообще нет желания интересоваться. Я интересуюсь только тем, на что я могу повлиять.