2019-09-30T16:56:49+03:00
Экономика

Пенсии снова повысят на тысячу рублей

Индексация затронет более 30 миллионов россиян
Евгений БЕЛЯКОВ
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Увеличение в следующем году ждет и тех, кто получает социальную пенсиюУвеличение в следующем году ждет и тех, кто получает социальную пенсиюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С января пенсии в России станут выше. Прибавка составит 6,6%. В среднем это плюс тысяча рублей в месяц. Об этом сообщили в Минтруде.

- Индексация значительно превысит уровень ожидаемой инфляции 2019 года. Цены в этом году вырастут на 3,8%, - пояснили в ведомстве.

Прибавка коснется 31 млн граждан. Это неработающие пенсионеры. По закону только они имеют право на ежегодную индексацию. Те, кто продолжает трудиться, получают небольшую прибавку только в августе - в пределах 200 рублей в месяц. Тем не менее их пенсия резко увеличится, когда они прекратят работать. Тогда ее пересчитают с учетом всех прошедших индексаций.

Увеличение в следующем году ждет и тех, кто получает социальную пенсию. Таких в стране четыре миллиона. Им пособие поднимут с апреля.

- Эта индексация предварительно запланирована на уровне 7%, - пояснили в Минтруде.

Напомним, средний размер страховой пенсии по старости (в простонародье - трудовой) в стране составляет 14 тысяч рублей. В 2020 он увеличится до 15 тысяч рублей. При этом неработающие пенсионеры станут получать 16,4 тыс. рублей. Такие цифры на днях привела вице-премьер Татьяна Голикова.

Правительство обещало индексировать пенсии в стране в среднем на 1000 рублей каждый год в течение шести лет - до 2024 года. К этому сроку средний размер пособия по старости должен вырасти до 20 тысяч рублей. Для сравнения, прожиточный минимум пенсионера в среднем по России сейчас составляет 8846 рублей. В каждом регионе он отличается. Местные власти обязаны платить всем гражданам, имеющим право на пенсию, не меньше этого уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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