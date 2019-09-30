Евгений Ловчев: Старостин говорил - «Спартак» всегда должен быть в спартаковских руках»

- Евгений Серафимович, «Спартак» опять без тренера остался. На ваш взгляд, кто нужен народной команде?

- Если просто ответить, хороший тренер, - говорит Ловчев. - Это же определенная профессия. Вот я поработал с Качалиным, но это по сборной. Потом был Симонян. Он мне как отец родной, привел меня в «Спартак». Тот же Бесков – великий тренер, Лобановский – великий тренер. Вот я поработал с этими людьми. И поработал с Крутиковым, например, при котором «Спартак» вылетел из высшей лиги. Но это две большие разницы – четверо первых, что я назвал, и этот человек. Те люди работали по 25 лет, у них был опыт. И определенная защита. Например, Симонян. У него тоже были неуспешные сезоны. Но у него была некая броня – Николай Петрович Старостин, который его опекал, не давал расправиться с ним. Эти люди тогда уже по 25 лет работали тренерами, они были опытные.

Сейчас начинается набор кандидатур – Аленичев, Тихонов…

- Карпин.

- Подожди. Димка Парфенов. Ребята, мы же понимаем, здесь или что-то состоится, или не состоится. А эти ребята пока мало что сделали. Если брать из спартаковской молодежи… Тут надо вот о чем сказать. Старостин, чьи слова я всегда привожу, потому что он основатель «Спартака», он очень трепетно относился к спартаковцам, он говорил: «Спартак» всегда должен быть в спартаковских руках». Только за последнее время руководителей «Спартака» перечисляю. Был Роман Асхабадзе. Водителем работал до этого и переводчиком. Потом Наиль Измайлов был, строитель. Сегодня Сергей Михайлов – военный. Словом, дело не столько в кандидатуре тренера, а в тех людях, которые стоят за ним. Нужно, чтобы они были его помощниками и понимали, что он хочет, кто ему нужен, и как вообще должен клуб существовать.

Теперь мы говорим про Карпина. У меня сложные отношения с Карпиным, будем так говорить. Но, как говорил нам Старостин – «Платон мне друг, но истина дороже». Это, кстати, и мои взаимоотношения с Кононовым. Я с ним в дружественных отношениях, но его увольнение уже назрело, без сомнения, потому что у него ничего не получалось. Самое главное, он растерянным выглядел в этой ситуации. Карпин из всех тренеров за последнее время вырос больше всех. Но ведь он уходил из «Спартака», разругавшись с Федуном... Если бы это был Николай Петрович Старостин, который 10 лет работал с нелюбимым им антиподом Бесковым ради «Спартака»... А Федун, не думаю, что он вернет Карпина после того, что Валерий наговорил при уходе. Но Карпин прошел свой путь. У него были неудачные периоды и в «Армавире», и в испанской «Мальорке». А сейчас не заметить, что он вырос как тренер, невозможно.

Еще разговоры шли об Арсене Венгере. Но, я думаю, вчера «Спартак» просто не был готов к тому, что останется без тренера и оставил непонятного для меня Кузнецова. Кто такой? Я Димку Кузнецова хорошо знаю, капитан ЦСКА был, а этот я даже не понимаю, кто это такой.

- А еще говорят, что кого бы сейчас ни назначили, это временщик будет. Потому что вроде как Федун Черчесова ждет, который освободится летом, после чемпионата Европы.

- Не знаю. Тут тоже очень сложно. Я эпопею Черчесова со «Спартаком» хорошо помню. Дело в том, что как там Федун поступил… Я все время перезванивался со Стасом, у меня с ним дружеские отношения. И когда они уже договорились, Черчесов поехал на дружескую встречу с Аджоевым, который «Динамо» руководил. А гендиректор «Спартака» Асхабадзе проследил и все это выдал Федуну. (Мол, Черчесов договаривается на два фронта.) И тогда Федун сказал ему: до свидания. Словом, с возвращением в «Спартак» Черчесова тоже ситуация непростая.

- Еще Бердыева называют.

- С Бердыевым была та же самая история. Уже договорились. Бердыев попросил за три года зарплату. Тоже договорились. Бердыев попросил в конце: уберите Сергея Родионова, которого недавно поставили, и еще того-то… И тогда они сказали: извини, ты уж совсем куда-то не туда попер. И разошлись с ним. Трудно сказать, как там дальше будет. Там, по-моему, люди методом тыка работают, а не методом понимания, кто из футболистов нужен, какой футбол должен быть, и вообще что такое «Спартак».

- Главное, что там хорошие тренеры не приживаются. Вот с Унаи Эмери – известная история. «Тренеришка», который потом себе сделал карьеру в «Севилье», работал потом в ПСЖ, а сейчас в лондонском «Арсенале».

- Ну да. Это Дзюба его так назвал. Он еще усы потом показывал вместе с Кокориным. (Привет Черчесову — когда он их не вызвал в сборную). Только Кокорин потом в тюрьму попал, а он национальным героем стал. Много чего Дзюба делал. Он такой шоумен, я бы сказал. Но вопрос в другом. Карпин тогда руководителем «Спартака» был. Это Карпин же Эмери уволил. Карпин, кстати, и Черчесова уволил, если помните. Он стал генеральным директором «Спартака», и когда проиграли киевскому «Динамо» два раза, он его уволил. Притом команда шла на втором месте.

КСТАТИ

Все тренеры «Спартака» при Леониде Федуне

1. Невио Скала (01.01.2004 - 28.08.2004) - восемь месяцев.

2. Александр Старков (10.09.2004 - 23.04.2006) - один год и восемь месяцев.

3. Владимир Федотов (30.04.2006 - 17.06.2007) - один год и один месяц.

4. Станислав Черчесов (22.06.2007 - 09.08.2008) - один год и один месяц.

5. Микаэль Лаудруп (13.09.2008 - 11.04.2009) - семь месяцев.

6. Валерий Карпин (18.04.2009 - 13.05.2012) - три года и один месяц.

7. Унаи Эмери (21.07.2012 - 25.11.2012) - четыре месяца.

8. Валерий Карпин 2 (30.11.2012 - 17.03.2014) - один год и четыре месяца.

9. Мурат Якин (01.08.2014 - 30.05.2015) - 10 месяцев.

10. Дмитрий Аленичев (17.07.2015 — 05.09.2016) — один год и один месяц

11. Массимо Каррера ( 05.09.2016 — 22.10.2018) — два года и один месяц

12. Олег Кононов (12. 11. 2018 — 29.09. 2019) — десять месяцев

Среднее пребывание на посту главного тренера «Спартака» — год и два месяца.