Пьяные кошки в кокошниках: москвичи требуют наказать живодерку, собирающую милостыню у станций метро

Вот уже четыре года то на одной станции метро, то на другой милостыню собирает 57-летняя Галия Камалова, которую зоозащитники открыто называют живодеркой. Главная фишка попрошайки — кошки. Женщина уверяет прохожих, мол все денежки пойдут на корм котикам, которых она называет: «куколками». Коты и правда скорее походи на мягкие игрушки и именно это и насторожило москвичей.

- Она наряжает котов в кокошники и странные колпачки. Эти головные уборы приклеивает к шерсти скотчем или простым клеем, - рассказала «КП» москвичка Галина Купреева. - Но самое странное — это поведение животных. Они часами сидят около женщины как вкопанные и даже не моргают. И мы долго не могли понять, что с ними. Потом выяснилось, что она опаивает их алкоголем. А еще жестоко их дрессирует, проще говоря, избивает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/735019" frameborder="0"></iframe> Москвичи требуют наказать живодерку, собирающую милостыню у станций метро.

Эти жуткие данные подтвердили ветеринары. Они осматривали бедолаг в кокошниках, из числа тех, которых москвичам удалось отбить у подозрительной попрошайки.

- Я приютила нескольких котов, с которыми она побиралась. У всех выбиты зубы и сломаны челюсти. Анализы подтвердили, что в крови есть алкоголь, - рассказала Ирина Архарова.

Котам, которые живут у Ирины, повезло. Но, по словам правозащитников, Галия быстро находит замену спасенным животным. Их она подбирает на улице, а дальше начинаются настоящие пытки. Остановить женщину москвичи пробовали и не раз.

- Только за последние два года мы насчитали пять обращений в правоохранительные органы. При этом не все они были даже рассмотрены. Органы бездействуют. Сейчас мы готовим заявление в прокуратуру и надеемся, что ситуация сдвинется с мертвой точки. Есть многочисленные фото и видео, а так же показания свидетелей подтверждающие факты жестокого обращения с животными, - рассказала «КП» Юлия, юрист, которая помогает волонтерам.

Привлечь Камалову пока удалось только за хулиганство. Все произошло несколько дней назад у станции метро Курский вокзал. Женщина попросту набросилась на москвичей, которые поинтересовались странным состоянием кошек. Кстати, это не первый случай.

- В прошлом году на станции метро Смоленская она поцарапала лицо девушке, которая попытались заступиться за котов, - рассказала «КП» Юлия.

Волонтеры уверяют, что женщина всегда ведет себя агрессивно. Проверить эту информацию мы не смогли. С журналистами 57-летняя Галия Камалова не общается. Но кое-что узнать о ней все-таки удалось. Женщина зарегистрирована в Челябинской области, а вот живет она в Балашихе, Московской области. Официально она нигде не работает. По словам соседней, женщина — профессиональная попрошайка.

- Каждый день она берет тележку в которой сидят коты и словно на работу отправляется в Москву. Живет она бедно, снимает маленькую комнатку в частном доме. У нее всегда много котов там, но чем она кормит их, я не знаю, - рассказала соседка женщины Ольга Котова.

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