Николай Дроздов рассказал, как дожить до 82 лет: «Ешьте бородинский хлеб и продукты трех цветов»

Накануне Международного дня пожилого человека (отмечается 1 октября. - Прим.) экс-ведущий телепередач «В мире животных» Николай Дроздов рассказал об авторских рецептах здоровья. В свои 82 года знаменитый путешественник начинает день с прогулки. Такие регулярные занятия помогают ему сохранить бодрость.

В свои 82 года знаменитый путешественник начинает день с прогулки. Фото: dszn.ru

- Мы должны быть молодыми духом, своим отношением к окружающим, доброжелательностью, жизнелюбием, - говорит Николай Николаевич. - Тогда в любом возрасте можно чувствовать себя хорошо. Конечно, с возрастом уходит физическая сила, но зато появляется больше знаний. Однажды я лежал в больнице, и оздоровительной физкультурой со мной занимался человек на пять лет старше меня. Он мне показал разные упражнения, укрепляющие мускулатуру. Пожилой человек не должен сутулиться, это нехорошо сказывается на состоянии внутренних органов, дыхании, работе сердца. Например, я вот сутулюсь, но борюсь с этим. Вот у Василия Ланового идеальная осанка, хотя он старше меня на несколько лет. Увижу его - сразу выпрямляюсь.

С возрастом уходит физическая сила, но зато появляется больше знаний. Фото: dszn.ru

На вопрос «Как бороться с возрастом?» Николай Дроздов отвечает так:

- У меня еще есть друг Юрий Гущо, который написал книгу «12 ключей от сейфа долголетия». Чтобы открыть в себе долголетие, нужно повернуть 12 ключей. Основные моменты – это питание, дыхание, движение, социальное общение, любимое дело в жизни. Нужно регулярно и грамотно давать себе физические нагрузки. Меньше есть булок. Ведь существует бородинский хлеб, зерновой. Еще каждое утро взвешивайтесь и следите за своим весом. Если у вас рост от 160 до 180 сантиметров, то вес нужно иметь в следующих пределах: рост минус сто. Когда мне было примерно 40 лет, у меня было около 20 килограммов лишнего веса. Из-за этого разболелась нога и я ходил с палочкой. Гущо мне посоветовал похудеть при помощи четырех продуктов. Это огурцы, капуста, листовой салат и зеленый болгарский перец. Я добавил к ним еще свои три продукта: желтый, оранжевый и красный перец. За месяц у меня ушло 15 килограммов, а нога перестала болеть. Еще занимаюсь скандинавской ходьбой, которую всем рекомендую для развития плечевого пояса. Во время такой ходьбы работают плечи, улучшается дыхание, расправляется грудь, укрепляется мышечный корсет. Главное, чтобы палки были по размеру.

В любом возрасте можно чувствовать себя хорошо.

Здорово, что пожилые люди занимаются физкультурой, ходят с палочками, танцуют в городском проекте «Московское долголетие». А самое главное - общаются. Когда ты общаешься, радуешься, улыбаешься - это продлевает жизнь.