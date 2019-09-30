2019-09-30T18:36:55+03:00
Политика

Дмитрий Песков про слухи о новом повышении пенсионного возраста: У нас нет такой темы на повестке дня

Пресс-секретарь президента не стал комментировать слухи
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments5
Дмитрий ПесковДмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков даже удивился, когда журналист из Екатеринбурга попросил его прокомментировать заявление члена экспертного совета «Деловой России» Владислава Жуковского, что в правительстве рассматривают возможность увеличения пенсионного возраста еще на три года.

- Экспертного совета чего? - переспросил Песков.

Журналист повторил.

- Ну а Кремль тут при чем? - не нашел связи пресс-секретарь президента.

- Ну хотели узнать, правдивая информация или нет, что в правительстве идут разговоры, что пенсионный возраст еще можно повысить.

- Вопрос - Кремль здесь при чем? - повторил Песков, в обязанности которого не входит давать комментарии ни к работе правительства, ни неких экспертов. - Нет, у нас нет такой темы на повестке дня, такие вопросы не обсуждаются. Все остальные вопросы - к авторам этих заявлений.

Дмитрий Песков про слухи о новом повышении пенсионного возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Богдан Безпалько: Де факто для России поезда из Украины в Крым станут признанием полуострова российским
Член Совета при президенте по межнациональным отношениям дал комментарий «КП» по возможному возобновлению пассажирского сообщения Киева с Симферополем
Александр Лукашенко: У Путина нет цели присоединить Беларусь, чтоб сохранить власть
Президент Белоруссии часто дает громкие многочасовые интервью журналистам. Но здесь он, пожалуй, превзошел себя. Он собрал журналистов с Украины, что заранее предполагало - вопросы будут острые. Но ответы Батьки оказались не менее любопытными
Новости 24
США внесли в санкционные списки двух граждан РФ
Владимир Зеленский уволил секретаря СНБО Александра Данилюка
Последний спектакль Марка Захарова представят в Москве
Порошенко вызван на допрос с использованием полиграфа
Средняя ставка по рублевой ипотеке в России в августе опустилась ниже 10% впервые с января
Эксперт: право оспорить результаты экзамена в ГИБДД поможет в борьбе с коррупцией
В Движении автомобилистов прокомментировали планы по введению электронных водительских прав
Песков: Публикация стенограмм переговоров Путина и Трампа возможна лишь по согласованию сторон
В Госдуме ответили на условия ФРГ для снятия санкций с России
Путин пообщался с Макроном после церемонии прощания с Шираком в Париже
В Минтруде рассказали, кто будет получать повышенные пенсии в 2020 году
СМИ: Шредеру отказали в приглашении на прощание с Шираком
В Россельхознадзоре опровергли информацию о возможном росте цен на молочную продукцию
Эксперт рассказал, какое вино подорожает из-за увеличения акциза
Кремль: проведет двусторонние переговоры с Роухани и Пашиняном в Ереване