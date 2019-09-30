«Без Фадеева крах полный»: звездный промоутер рассказал о проблемах с продажей билетов на концерты Наргиз

На днях у певицы Наргиз, со скандалом расставшейся с продюсером Максимом Фадеевым, начнется гастрольный тур по городам России. 3 октября звезда «Голоса» выступит в Кирове, потом в Вологде, Перми, Казани, Красногорске — концерты расписаны на месяцы вперед. При этом прежние хиты, в том числе «Ты моя нежность», которые для певицы написал Фадеев, ей теперь исполнять запрещено. Зрителям Наргиз обещает новую программу, которую ей пришлось срочно создавать с нуля: всего за месяц артистка записала семь песен.

- Наргиз до Фадеева не собирала залы, а теперь, когда она едет в тур без его песен, и вовсе полный крах, - рассказал kp.ru звездный промоутер Сергей Лавров, который несколько лет организовывал концерты певицы. - Сборов вообще нет, я смотрел: на концерты продано по 50-100 билетов. Наверно, придется отменять, либо из принципа работать при пустых залах.

Напомним, в августе стало известно, что певица и продюсер прекращают сотрудничество после пяти лет совместной работы. Наргиз заявила, что Фадеев ее эксплуатировал, «зарабатывая бабло» для себя и урезая ее гонорары. Продюсер же запретил своей подопечной исполнять его песни и расторг контракт в одностороннем порядке, из-за чего Наргиз пришлось перенести тур с августа на октябрь.

Между тем, судя по открытым источникам, дела у певицы идут не так уж плохо. В ДК «Родина» в Кирове остались непроданными 244 билета (из 950 мест), а во Дворце спорта в Вологде — 588 (из 3000).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/725565" frameborder="0"></iframe> Фадеев против Наргиз.Нешуточный скандал разгорелся вокруг продюсера и его подопечной. Фадеев устал от выходок певицы и запретил ей петь свои песни

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