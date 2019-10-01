Так нужно или нет платить за учебу?

Ребенок пошел в школу: учится отвечать за себя и решать многие проблемы самостоятельно. А как обстоят дела с финансами? Готов ли ученик младших классов распоряжаться карманными деньгами и продумывать расходы? Спросим у эксперта-консультанта по финансовой грамотности Анны Деньгиной.

О ПОЛЬЗЕ КАРМАННЫХ ДЕНЕГ

Ребенок, который идет в школу, выходит за рамки привычной для себя экономической среды.

Если раньше его материальные потребности и желания решались за счет родителей, то теперь он точно получает больше свободы и ответственности. Поэтому приобретение базовых навыков обращения с деньгами становится для него очень актуальной задачей. Начинать финансовое развитие ребенка лучше до школы: ходить вместе в магазин, банк, объяснять основные правила ведения семейного бюджета, заводить копилку и в том числе выдавать карманные деньги. Но если этого еще не произошло, то ранний школьный возраст - отличное время, чтобы начать. Почему?

- Ребенок уже умеет или очень скоро научится читать, писать и считать. Эти навыки нужны для грамотного обращения с деньгами, то есть ребенок точно будет готов к тому, чтобы вести свой бюджет.

- Он открыт к познанию всего нового, а мир денег, экономики и финансов - это очень интересная область для новых открытий.

- С помощью личных денег ребенок будет приобретать собственный опыт в финансовой жизни. Деньги - это базовая категория, которая важна для каждого человека, и лучше начинать учиться взаимодействовать с ними со школьной скамьи, чтобы не тратить время и не делать потребительских ошибок во взрослой жизни.

- Карманные деньги - это хороший повод поговорить о безопасности и бдительности.

Анна ДЕНЬГИНА. Фото: kanal-o.ru

КАК РАССЧИТАТЬ СУММУ

Надо вместе разобраться, какие статьи расходов у ребенка в принципе будут и сколько для этого нужно денег. Например, точно будет обязательная статья - обеды, перекусы. Возможно - транспорт. Все это достаточно легко рассчитать.

Дальше по аналогии с семейным бюджетом появляются необязательные, но важные статьи - канцелярские товары, книги. И какие-то желаемые расходы, которые родители часто называют «всякой ерундой».

На желаемые статьи можно выделить какую-то сумму, которая, с одной стороны, даст некоторую свободу ребенку (в том числе свободу в принятии решения: тратить эти деньги или копить), но с другой - не будет обременительной для бюджета, в рамках здравого смысла. Можно вместе составить бюджет на подготовку к школе и поискать способы экономии.

ЕСЛИ ВСЕ СПУСТИЛ НА ШОКОЛАДКИ

Ребенок сразу потратил все на шоколадки и печенье.

Как объяснить, что расходы надо планировать?

Если выдача карманных денег сопровождалась проработкой бюджета, то деньги «на шоколадки и печеньки» - это как раз те самые желаемые расходы. И если ребенок пару раз так сделал, то это его право и его опыт.

Дальше с этим «опытом» надо работать. И эта работа будет строиться на ценностях и правилах семьи. Например, если есть какие-то запрещенные продукты и товары для всей семьи - ребенку нужно это озвучить, если нарушает - лишать части карманных денег. Дальше ему нужно показать, что у него есть право тратить на то, что хочет, но другие его желания не будут финансироваться за счет

родителей, поэтому он должен выбирать, что покупать. Если появляются какие-то более дорогие желания, то у него не останется никаких вариантов, кроме как экономить и регулировать свое потребление.

Конечно, нужно совместно отработать процесс планирования. Здесь можно показать, как это происходит в общем семейном бюджете, предложить завести финансовый дневник (или использовать цифровые технологии для этого) и какое-то время записывать свои расходы и желания.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

О СТОИМОСТИ ОЦЕНОК

Важный вопрос для многих родителей: стоит ли платить ребенку за успехи в школе? Может быть, это развивает финансовую грамотность. Хорошо поработал - получил прибыль?

Вопрос про оплату оценок, контрольных и домашек зависит от ценностей каждой семьи. Однозначного ответа нет. У школьника точно должны быть деньги на его личные расходы - именно это развивает финансовую

грамотность. Источник получения этих денег может быть разным. Стимулировать хорошую учебу деньгами, на мой взгляд, нелогично, потому что в современном мире за хорошее образование и развитие надо платить: ребенок должен понимать на уровне ценности, зачем он учится и сколько денег родители вкладывают в него. Это не так просто донести, если деньги, ценности и финансовые планы в семье в принципе не принято обсуждать.

ПОЧЕМУ У ВОВЫ БОЛЬШЕ

Ребенок стал «считать» деньги одноклассников: у кого-то родители очень щедрые. Как объяснить ему разницу в подходах и доходах?

Объяснять разницу надо как есть, честно. Во-первых, рассказать о том, что у разных семей - разные доходы и почему так происходит. Дальше объяснить, что количество карманных денег - это решение родителей, ну а почему другие родители решили по-другому, вы не знаете - это их право. Обосновать, почему вы даете столько, сколько даете (возвращаемся к вопросу статей на личные расходы): это не жадность, а рациональный подход. Можно привести примеры сверхбогатых людей, которые живут очень экономно и детей своих не балуют, потому что дают им возможность быть самостоятельными и ответственными за собственную жизнь.

Если ребенок прямо или косвенно говорит о том, что ему надо больше денег, можно обсудить его цели: зачем ему нужно больше? Подумайте вместе о том, как он может заработать своим трудом. Например, выполнять какую-то дополнительную работу по дому или придумать способ подработки.

Детский познавательный канал «О» (www.kanal-o.ru).

Справка «КП»

Анна ДЕНЬГИНА, основатель и преподаватель школы семейных финансов «Деньгин's», консультант-методист по финансовой грамотности, эксперт проекта «Финансовое здоровье».

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