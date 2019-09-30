2019-09-30T19:21:15+03:00
Умные вещи

Геймдизайнер Хидео Кодзима ответит на вопросы пользователей ВКонтакте

Он приезжает в Москву, чтобы посетить крупнейшую российскую выставку интерактивных развлечений «ИгроМир 2019»
Поделиться:
Хидео Кодзима пообщается с читателями ВК.Хидео Кодзима пообщается с читателями ВК.
Изменить размер текста:

Легендарный японский геймдизайнер Хидео Кодзима даст интервью в рамках проекта #VKLive. Оставить свой вопрос может любой пользователь ВКонтакте в комментариях под публикацией анонса до 4 октября включительно — vk.link/askkojima. Видео Q&A-сессии будет опубликовано в сообществе VK Gaming в понедельник, 7 октября, в 18:00 по московскому времени.

Разработчик Хидео Кодзима приезжает в Москву, чтобы посетить крупнейшую российскую выставку интерактивных развлечений «ИгроМир 2019» — она пройдёт с 3 по 6 октября в выставочном центре «Крокус Экспо». 5 октября создатель культовой серии Metal Gear вместе с актёром Мадсом Миккельсеном представит одну из самых ожидаемых игр года — Death Stranding для PlayStation 4, — а затем посетит студию «ИгроМира» при поддержке ВКонтакте.

Кроме того, разработчик проведёт закрытый показ материалов по игре для фанатов и журналистов. Попасть на него можно через конкурсы в официальных сообществах «PlayStation Россия», «ИгроМир» и «Comic Con Россия».

В течение всех дней выставки в официальном сообществе «ИгроМир» будет идти прямой эфир с участниками мероприятия: игровыми журналистами, разработчиками, издателями, блогерами и стримерами, а также другими гостями. Ведущими трансляции будут редакторы сообщества Disgusting Men — Виктор Зуев и Андрей Загудаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В РФ планируют разрешить гражданам из СНГ регистрироваться как самозанятым
Правительство РФ рассказало об объеме "серых" зарплат в России
Зеленский заявил, что его офис не станет публиковать стенограмму с Трампом
Зеленский отказался возбуждать уголовное дело против Байдена по просьбе Трампа
США внесли в санкционные списки двух граждан РФ
Владимир Зеленский уволил секретаря СНБО Александра Данилюка
Последний спектакль Марка Захарова представят в Москве
Порошенко вызван на допрос с использованием полиграфа
Средняя ставка по рублевой ипотеке в России в августе опустилась ниже 10% впервые с января
Эксперт: право оспорить результаты экзамена в ГИБДД поможет в борьбе с коррупцией
В Движении автомобилистов прокомментировали планы по введению электронных водительских прав
Песков: Публикация стенограмм переговоров Путина и Трампа возможна лишь по согласованию сторон
В Госдуме ответили на условия ФРГ для снятия санкций с России
Путин пообщался с Макроном после церемонии прощания с Шираком в Париже
В Минтруде рассказали, кто будет получать повышенные пенсии в 2020 году
СМИ: Шредеру отказали в приглашении на прощание с Шираком
В Россельхознадзоре опровергли информацию о возможном росте цен на молочную продукцию
Эксперт рассказал, какое вино подорожает из-за увеличения акциза
Кремль: проведет двусторонние переговоры с Роухани и Пашиняном в Ереване