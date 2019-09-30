Геймдизайнер Хидео Кодзима ответит на вопросы пользователей ВКонтакте

Легендарный японский геймдизайнер Хидео Кодзима даст интервью в рамках проекта #VKLive. Оставить свой вопрос может любой пользователь ВКонтакте в комментариях под публикацией анонса до 4 октября включительно — vk.link/askkojima. Видео Q&A-сессии будет опубликовано в сообществе VK Gaming в понедельник, 7 октября, в 18:00 по московскому времени.

Разработчик Хидео Кодзима приезжает в Москву, чтобы посетить крупнейшую российскую выставку интерактивных развлечений «ИгроМир 2019» — она пройдёт с 3 по 6 октября в выставочном центре «Крокус Экспо». 5 октября создатель культовой серии Metal Gear вместе с актёром Мадсом Миккельсеном представит одну из самых ожидаемых игр года — Death Stranding для PlayStation 4, — а затем посетит студию «ИгроМира» при поддержке ВКонтакте.

Кроме того, разработчик проведёт закрытый показ материалов по игре для фанатов и журналистов. Попасть на него можно через конкурсы в официальных сообществах «PlayStation Россия», «ИгроМир» и «Comic Con Россия».

В течение всех дней выставки в официальном сообществе «ИгроМир» будет идти прямой эфир с участниками мероприятия: игровыми журналистами, разработчиками, издателями, блогерами и стримерами, а также другими гостями. Ведущими трансляции будут редакторы сообщества Disgusting Men — Виктор Зуев и Андрей Загудаев.