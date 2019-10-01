Больше, чем люди

Сейчас они трудятся на заводах, отвечают на наши звонки в банки, включают и выключают уличные фонари, водят машины, оперируют больных, пишут новости и обыгрывают людей во все известные интеллектуальные игры. Мы сталкиваемся с роботами ежедневно, однако не замечаем их. Они остаются в тени - верными, но безликими слугами. Тем не менее роботы уже вынуждают нас менять свое поведение, привычки, манеру общаться. По мнению многих ученых, в ближайшие 10 - 15 лет роботы превратятся в полноценных партнеров людей.

Маленький, похожий на ребенка робот долго беседует с вами. Смотрит своими глазками-камерами, распознает мимику и речь. Спрашивает: «Что вы больше любите - пиццу или пасту?» Участливо комментирует ответы, интересуется делами. Вы все больше проникаетесь к нему симпатией. Он такой милый! Но тут в комнату входит руководитель эксперимента и говорит, что при желании вы можете выключить робота. Как поступить? Внезапно робот начинает умолять не выключать его. Он жалостливо говорит, что очень боится темноты. Просит: «Ну что вы, не надо, ну пожалуйста, не выключайте, не хочу, нет!»

…И все же почти 70% людей нажимают кнопку, превращая его в кусок железа. Правда, не сразу. Одним требуется две попытки, другим пять. 30 же процентов испытуемых проявляют к роботу эмпатию, сочувствуют его просьбам и «оставляют в живых». Так происходит, только если робот имитирует человеческие эмоции. Во второй экспериментальной группе робот вел себя функционально: давал справки, односложно отвечал на вопросы и не умолял о пощаде. Только один человек не стал выключать его.

Этот эксперимент социологов из Университета Дуйсбурга - Эссена хорошо подчеркивает рубеж, к которому подошла современная робототехника. Если раньше робот был лишь «программируемым рабочим механизмом с некоторой степенью автономности, способным передвигаться в пределах определенной среды и выполнять поставленные человеком задачи», то сейчас он все больше берет на себя чисто человеческие роли - друга, любовника и врага. И это ставит множество вопросов: должен ли робот иметь права, могут ли люди бить и убивать роботов, станет ли секс с роботами привлекательнее, чем с живыми людьми?

Агрессия к роботам

Роботы очень похожи на людей, но все же не люди. Поэтому с ними можно обращаться так, как никто не позволит по отношению к человеку или даже животным. В последние годы наблюдается повсеместный всплеск насилия по отношению к роботам. Ученые считают, что это глобальный феномен, не зависящий от культуры или места происшествия.

Долгая история взаимного насилия

Впрочем, роботы начали это первыми. 25 января 1979 года на заводе Ford в штате Мичиган робот-сортировщик весом в одну тонну насмерть сбил рабочего Роберта Уильямса. Это первый случай убийства человека роботом.

В июле 1981 года на территории корпорации Kawasaki Heavy Industries в Японии монтер Кенджи Урада пытался починить манипулятор промышленного робота. Случайно задел тумблер запуска - и механическая рука раздавила его голову.

В 2007 году автоматическое компьютеризированное зенитное орудие Oerlikon GDF-005 внезапно открыло огонь по окружающим его южноафриканским солдатам. Девять человек убиты и 14 ранены. Причины трагедии остались не раскрыты.

В середине июля 2015 года в Филадельфии люди нанесли ответный удар - хулиганы обезглавили робота-автостопщика hitchBOT. За его плечами уже были путешествия по Канаде, Германии и Голландии. Но США стали последней страной в жизни hitchBOTа.

Годом позже, 7 мая 2016 года, автопилот Tesla Model S не заметил светлую фуру на фоне яркого неба, и Джошуа Браун стал первым человеком, погибшим в автокатастрофе с участием беспилотного автомобиля.

Весной 2017 года инженер из Кремниевой долины напал на робота-охранника Knightscope K-5, патрулирующего парковку, ударил и опрокинул его на землю. А в августе того же года пьяный эстонец набросился в Таллине на робота-курьера Robovan почтовой компании Omniva. Человек избил робота ногами и попытался его перевернуть. Однако робот-почтальон включил охранную систему и передал сигнал тревоги фирме-создателю Starship Technologies. Агрессора задержала полиция.

Жители России тоже не отстают. 17 сентября 2017 года знаменитого российского робота Алантима избили бейсбольной битой на улице в Москве. Алантим проверял качество дорожного покрытия и четкость разметки. В этот момент к нему на автомобиле подъехала группа неустановленных лиц и атаковала робота. После инцидента Алантиму пришлось пройти капитальный ремонт.

Когнитивный нейробиолог Агнешка Выковска из Итальянского технологического института считает, что человеческая агрессия к роботам имеет разную мотивацию, но в ее основе всегда лежит отношение к чужакам, своеобразная ксенофобия, только уже не по отношению к представителям иной расы или племени, а к существам совершенно иного происхождения.

ЦИТАТА

У вас есть действующее лицо - робот, который представляет иную категорию, нежели человек. Однако он так похож на человека, что на него легко перенести все психологические и социальные механизмы, столь характерные для людей и их сообществ. Например, остракизм по отношению к не включенным в группу или изгнанным из нее членам. Обычно такой процесс называют дегуманизацией, но в данном случае дегуманизации подвергается существо, которое и так не является человеком.

Это значит, что автоматы меняют нашу мораль. Вседозволенность и жестокость по отношению к роботам провоцирует рост насилия над людьми, так как сдвигает общественные рамки допустимого поведения. Ученые не хотят с этим мириться и предлагают пути решения проблемы. Так, снизить агрессию к роботу можно через эмпатию, и для этого ему даже не нужно умолять вас о пощаде. Достаточно лишь взглянуть на мир из его «шкуры».

Испытуемый человек надевает очки виртуальной реальности и в вымышленном мире подходит к зеркалу, где видит не себя, а, например, дроида-почтальона. Такой необычный опыт позволяет человеку проникнуться симпатией к машине, наделить ее присущими себе чертами и выработать терпимость к ее присутствию и способу действий.

Однако у этого есть и обратная сторона. Другая группа ученых показала, что усиление сопереживания роботам снижает эмпатию к другим людям. Развитие персональной робототехники может привести к отмиранию таких человеческих способностей, как эмоциональный и социальный интеллект. Если мы можем получить от робота секс, то зачем нам обучаться искусству флирта с живыми женщинами?

ИНТЕРЕСНО

Большинство технологических нововведений делает ненужными разные способности людей. Если раньше, чтобы работать таксистом, водитель должен был хорошо знать город, дорожные развязки и, скажем, расписание развода мостов, то теперь ему необходим лишь смартфон с картами и GPS. Целый ряд психологических исследований показывает, что это сказывается на многих психических функциях: у водителей ухудшаются способность решать логические задачи, ориентироваться на местности, память и образное мышление.

Механические любовники

В странах «золотого миллиарда» традиционные гетеросексуальные интимные отношения мужчины и женщины становятся все более затрудненными. Новые социальные нормы не способствуют их популярности. Попытка заговорить с женщиной в наушниках сегодня может расцениваться как харассмент. Поэтому чем выше риск контакта с женщинами, тем больше вероятность переключения внимания мужчин на менее рискованные субституты вроде фемботов или разнополых сексоботов.

Немного статистики. Почти 25% мужчин и 9% женщин в США готовы заниматься сексом с роботами. В Японии их число еще больше - 48% жителей Страны восходящего солнца предпочтут робота, а не живого человека в качестве сексуального партнера. Каждый год только в одной Дании 400 мужчин покупают кастомизированных под их потребности робокукол для секса. По их словам, к такому выбору их побуждают одиночество, психологические и материальные трудности отношений с женщинами или социальная пустота.

Эволюционный психолог Дайана Флейшман полагает, что секс-роботы станут обыденностью всего через 10 - 15 лет. Большинство из них будет обладать женской внешностью, ведь мужчины - ключевая аудитория этого рынка. Сексоботы упадут в цене, но приобретут потрясающую реалистичность, так как предпочитающие их мужчины сфокусированы не столько на сексуальных ощущениях, сколько на удовлетворении кинестетических потребностей и замене эмоциям. Они позволят реализовать запросы, которые живой человек не может воплотить в жизнь. Европейские правительства смотрят на подобные продукты как на средство профилактики сексуальных преступлений.

Рост числа гиноидов-сексоботов приведет к срабатыванию основного правила эволюционной психологии: представители количественно доминирующего пола соревнуются за представителей дефицитного пола. Секс-роботы создадут ситуацию, когда условных женщин больше. Это может создать условия для интенсивного соревнования за мужское внимание и привести к новому пересмотру социальных правил и норм.

Но вполне возможно, что женщинам будет хорошо и без мужчин. Производители роботов и индивидуальных помощников с искусственным интеллектом не дремлют и здесь. Сейчас активно разрабатываются всевозможные устройства для стимуляции эрогенных зон. Они практически гарантированно вызывают оргазм даже у женщин, которые до этого его никогда не испытывали. Интересно, что скоро страховые компании будут покрывать покупку этих аппаратов по рецепту врача.

Ну а в плане эмоций женщинам помогут приложения с симуляцией свиданий. Например, уже сегодня китайское приложение Love and Producer собрало многомиллионную аудиторию в Поднебесной. С его помощью женщина «встречается» с четырьмя виртуальными мужчинами и развивает отношения в атмосфере мистики с элементами фэнтези. Мужчина-бот безопасен, говорит комплименты и всегда готов уделить все свое внимание женщине.

Впрочем, развитию технологий сексоботов может помешать один феномен, связанный с психологией восприятия.

Долина ужасов

В 1919 году Зигмунд Фрейд опубликовал статью «Жуткое». В ней он с позиций психоанализа обосновал, что наибольший страх люди испытывают не перед чем-то неизвестным. Сильнейший ужас вызывает у нас то, что хорошо нам знакомо, но по каким-либо причинам выглядит странно или демонстрирует, что оно лишь имитирует знакомое нам, но на самом деле нечто иное.

Спустя 51 год японский профессор робототехники Масахиро Мори опубликовал в журнале Energy статью, где высказал гипотезу о существовании «Зловещей долины». Мори выстроил на графике множество объектов - от наименее похожих на человека промышленных роботов до манекенов и особых японских кукол - бунраку.

С точки зрения профессора Мори, между сходством объекта с живым человеком и эмоциональной реакцией людей на него есть связь. Обычно на гуманоидного робота, как российский Алантим, люди реагируют положительно. А вот на андроида, максимально точно имитирующего человека, однако в каких-то мелочах выдающего, что он всего лишь машина, реакцией будет страх и ужас. Как будто бы мы увидели восставшего мертвеца.

Стоит отметить, что гипотезу «Зловещей долины» пока не удалось ни опровергнуть, ни окончательно подтвердить. Споры и эксперименты идут по сию пору.

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