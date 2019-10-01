Сделано в России

Ведь именно мы придумали тетрис и первыми отправили человекоподобного робота в космос.

Самый знаменитый

FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research - Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований). Позывной Skybot F-850. Специализация - робот-спасатель. Разработан НПО «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований по заказу МЧС России. В августе слетал в космос на корабле «Союз МС-14» в центральном кресле пилота.

Вес - 106 кг, рост - 182 см, мощность - 20 л. с. (13,5 кВт). Собран из 15 тысяч деталей. По оценкам разработчиков, состоит из российских компонентов на 40% в денежном выражении и на 70 - 75% - по весу. Может час работать в автономном режиме.

Суперумения: может работать с дрелью, стрелять из пистолета, водить автомобиль и квадроцикл в автономном режиме.

Самый свободолюбивый

Пермский Promobot прославился в 2016 году, два раза сбежав с полигона. А не надо ворота оставлять открытыми - сегодня роботы, особенно российские, по любопытству не уступают людям.

Применяется на выставках, во время экскурсий и так далее. Его главная задача - общаться с людьми: машина понимает речь и жесты. С ней можно поговорить, задать вопрос.

Фото: promo-bot.ru

С 2017 года промоботы начали работать в московских отделениях Сбербанка - собирать отзывы клиентов о качестве обслуживания и управлять электронной очередью. В 2018-м Сбер принял на работу робота Анну - ее уже можно называть консультантом.

Пермские разработчики утверждают: их робот на 80% состоит из отечественных комплектующих.

Самый общительный

Алантим - первый в России робот с характером. Общается без вмешательства оператора. Первым в России получил официальную должность - работает заместителем заведующего кафедрой робототехники Московского технологического института.

Запоминает до тысячи лиц, в разговоре использует 400 000 речевых модулей (это недоступно подавляющему большинству людей). Общаясь, учится считывать наши эмоции.

Фото: vk.com/alantim

Основная работа - изучение реакции людей на роботов, сбор данных, консультирование гостей и сотрудников МТИ. Читает лекции, водит экскурсии. Словом, ведет себя непринужденно.

Мир узнал о нем перед чемпионатом мира по футболу, когда Алантим предложил покровительство тем английским болельщикам, которые боялись ехать в Россию.

Пушкин-робот «наше все»

Александр Сергеевич умеет хмуриться, улыбаться, читать стихи с выражением. Можете представить, с каким интересом его будут слушать школьники да и дошкольники - сейчас Пушкина пытаются научить работать логопедом. Аналогов в России нет. В мире - очень мало.

Фото: neurobotics.ru

Модификаций российских роботов сегодня сотни. Они уже умеют рассказывать анекдоты, бороться со снайперами, работать кладовщиками, исследовать морское дно, водить автомобили, ухаживать за больными… Они пока не достигли высот, предсказанных Айзеком Азимовым полвека назад, но специалисты уверены, достигнут в ближайшем десятилетии.