Локомотив - Атлетико 1 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 2 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020

В Москве на стадионе "РЖД Арена" во вторник, 1 октября, пройдет матч 2 тура группового этапа Лиги Чемпионов. Наш "Локомотив" встретится с мадридским "Атлетико" в первом домашнем поединке Лиги Чемпионов нынешнего сезона. Стартовую встречу в Германии команда Юрия Семина выиграла у "Байера" 2:1. Теперь - один из трех самых крутых клубов Испании в соперниках на домашней арене в Черкизово. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Локомотив - Атлетико 1 октября 2019.

Статистика личных встреч Локомотив - Атлетико 1 октября 2019

3 раза команды до этого играли между собой. 2 матча выиграл "Атлетико", 1 раз была ничья.

Прогнозы букмекеров на матч Локомотив - Атлетико 1 октября 2019

Больше шансов у именитого "Атлетико" на успех.

Прогноз на матч Локомотив - Атлетико 1 октября 2019

Ничья, либо же победа "Атлетико" - допустимый итог поединка.

Время начала матча Локомотив - Атлетико 1 октября 2019

Матч Локомотив - Атлетико 1 октября 2019 года в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Локомотив - Атлетико 1 октября 2019

Прямую видеотрансляцию матча Локомотив - Атлетико можно посмотреть 1 октября и начнется в 22:00 по московскому времени на Матч ТВ.

Трансляция матча Локомотив - Атлетико 1 октября 2019

Трансляция матча Локомотив - Атлетико 1 октября 2019 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 22:00 по московскому времени.