В чем обвиняют Бориса Джонсона: трогал женщин за ноги, спонсировал любовницу за счет бюджета

Эпатажный премьер-министр Британии оказался в центре сразу нескольких скандалов. В минувшую пятницу отдел независимых расследований британской полиции начал проверку деятельности Бориса Джонсона, когда он работал мэром Лондона (с 2008 по 2016 годы). По мнению следователей, женатый в то время вторым браком политик активно злоупотреблял служебным положением, чтобы финансово поддерживать свою любовницу Дженнифер Аркьюри У женщины была IT-фирма и, как пишут в британских СМИ, она подозрительно часто выигрывала городские тендеры на оказание всяческих информуслуг.

Но и это еще не все. Следом в прессе появились обвинения премьер-министра в секс-догомогательствах. Местная журналистка Шарлотта Эдвардс заявила, что Джонсон, когда был редактором издания «The Spectator» (а свою карьеру он начинал именно на журналистской стезе) хватал ее за ногу во время ланча. Было это, правда, 20 лет назад. И, как оказалось, Эдвардс не единственная жертва приставаний любвеобильного Джонсона. На Бориса пожаловалась еще одна репортерша из его далекого прошлого.

Но самая громкая новость, связанная с премьером, это то, что оппозиция собирается начать редкую для Британии процедуру импичмента. Дело в том, что Джонсон некоторое время назад «заморозил» работу парламента, который не давал ему договориться с ЕС о Брексите (выходе Британии из этой организации, о чем еще три года назад проголосовал народ Альбиона).

Позднее суд признал это решение премьера незаконным. Именно это стало основанием для отстранения его от власти. В истории Англии вотум недоверия премьеру выносился лишь один раз - в середине 19 века. Тогда премьер в обход королевы вел международную политику. За что и поплатился. Удержится ли в нынешней ситуации Борис? Ответить сложно. Очень уж масштабная информационная кампания развернута против него в британских СМИ. И на этом фоне в ближайшие дни парламент будет решать, запускать процедуру импичмента или нет...