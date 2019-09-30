Три строим, семь в уме

Как говорится в сообщении РРПК, киль судна будет заложен на стапеле в июне следующего года, ввод судна в эксплуатацию намечен на апрель 2022 года.

Первые два траулера серии практически готовы, спуск их на воду намечен на весну следующего года. «Несмотря на то, что подобных заказов российские верфи еще не выполняли, работы ведутся в соответствии с графиком, - отметил генеральный директор РРПК Фёдор Кирсанов. – Поэтому я уверен в успешном завершении строительства этой самой длинной серии судов с такими параметрами».

Генеральный директор РРПК Федор Кирсанов и генеральный директор "Адмиралтейских верфей" Сергей Бузаков. Фото: Татьяна Синицына

По мнению Кирсанова, масштабное обновление флота РРПК – это реальный результат программы инвестиционных квот, действие которого необходимо расширять.

Для РРПК строятся большие морозильные рыболовные траулеры (БМРТ) проекта СТ-192. Каждое судно серии будет вылавливать до 60 тысяч тонн рыбы (минтая и сельди). Траулеры оборудованы современными фабриками, каждая из которых способна производить до 15 тысяч тонн продукции – рыбного филе, фарша, сурими, икры и молок. Это практически в два раза больше возможностей, которыми обладают суда, стоящие сегодня на вооружении РРПК и других рыбодобывающих компаний России. Более того: БМРТ проекта СТ-192 превосходит по основным показателям все существующие сегодня в мире рыбопромысловые суда своего класса.

Одно из важнейших качеств новых судов для РРПК – повышенный ледовый класс. Это означает, что БМРТ смогут ловить рыбу в самых сложных погодных условиях, это позволит продлить эффективное время ведения промысла. Кроме того, новые траулеры для РРПК отличает максимальная безопасность, высокая экологичность и улучшенные условия труда и отдыха экипажей.

Начата резка металла для корпуса будущего траулера. Фото: Татьяна Синицына

Справка КП

Русская Рыбопромышленная Компания - один из российских и мировых лидеров по добыче минтая. Входит в тройку ведущих отечественных производителей дикой белой рыбы. Крупнотоннажный рыболовецкий флот РРПК способен выполнять работы во всех промысловых зонах и при любых климатических условиях. Траулеры-процессоры компании оснащены современным рыболовным и перерабатывающим оборудованием, что позволяет вести добычу и переработку в море различных видов водных биоресурсов. Стратегические цели компании связаны с увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью за счет модернизации флота, строительства новых, современных супертраулеров и береговых перерабатывающих заводов. Основными промысловые виды компании - минтай и тихоокеанская сельдь.