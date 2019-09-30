Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов подал в отставку в прямом эфире

В понедельник, 30 сентября, футболисты "Сочи" победили со счетом 2:0 "Ахмат" в последней игре 11 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. У победителей голы забили Андрей Мостовой и Кристиан Нобоа.

И это поражение грозненского клуба стало роковым для главного тренера команды. Рашид Рахимов после игры заявил, что скорее всего, уйдет из команды:

- Сама ситуация меня напрягает. Я лично считаю, что мне не следует продолжать работу. Думаю, даже в этой ситуации можно попробовать сделать встряску. Я попрошу, чтобы мы закончили нашу работу. Я сказал об этом команде. Я не вижу смысла. 4,5 года — приличный срок, - заявил Рашид Рахимов в прямом эфире телеканала "Матч Премьер".

А вскоре последовало и официальное объявление:

- Дорогие друзья! Рашид Рахимов покидает пост главного тренера футбольного клуба «Ахмат». После матча с «Сочи» Рашид Маматкулович подал в отставку, руководством клуба она принята. Результаты команды крайне неудовлетворительны. В начале сезона была озвучена задача — занять по итогам футбольного года место в зоне Лиги Европы. Уверен, амбиции клуба, подбор игроков соответствуют объявленным целям. Однако после одиннадцати туров команда находится на дне турнирной таблицы. В сложившейся ситуации перемены необходимы. Я благодарен Рашиду Маматкуловичу за годы совместной работы. В ближайшее время клуб определится с назначением нового главного тренера, - написал у себя в Инстаграме президент "Ахмата" Магомед Даудов.

После 11 матчей у "Ахмата" - 9 очков и 15 место в турнирной таблице Премьер-Лиги. Следующая игра у команды из Грозного - в гостях против "Уфы" на стадионе "Нефтяник".