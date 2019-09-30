2019-09-30T22:35:53+03:00
Общество

Москвичка, выигравшая в лотерею 286 миллионов, купит квартиру и откроет собственный ресторан

Ольга Селиверстова купила сразу 4 билета
Анастасия ВАРДАНЯН
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Оказалось, что женщина купила сразу четыре билета. Числа выбирала наобумОказалось, что женщина купила сразу четыре билета. Числа выбирала наобум
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В понедельник, 30 сентября, стало известно имя москвички, выигравшей в лотерею 286 147 104 рублей. Победительницей оказалась Селиверстова, сотрудница исследовательского института.

Оформлять выигрыш в лотерейный центр «Столото» она приехала вместе с сыном Александром.

Оказалось, что женщина купила сразу четыре билета. Числа выбирала наобум, пока ее мама смотрела трансляцию розыгрыша «Русского лото» по телевизору.

— В нашей семье любят принимать участие в лотереях. С одной стороны, это приятно проведенное время, а с другой — возможность исполнить какие-то свои мечты, — рассказала победительница. — Я на свой день рождения загадала желание: выиграть суперприз. И оно исполнилось! Теперь нужно грамотно распорядиться деньгами.

О своем выигрыше женщина в тот же день рассказала маме, а с сыном поделилась радостной новостью спустя пару дней, когда свыклась с мыслью о том что разбогатела.

Москвичка, выигравшая в лотерею 286 миллионов, купит квартиру и откроет собственный ресторан

Москвичка, выигравшая в лотерею 286 миллионов, купит квартиру и откроет собственный ресторан

— Я прочел в СМИ, что какой-то счастливчик из Москвы выиграл более 250 миллионов рублей. Подумал, повезло же кому-то. Даже представить не мог, что этот «кто-то» моя мама, — смеется Александр. — Эмоции, конечно, непередаваемые. Мы сначала разволновались, а потом стали мечтать, как теперь будем жить.

Победители уже придумали, куда потратят деньги.

— Мы обычные люди, а теперь перед нами открывается много возможностей: можно решить все финансовые трудности, получить дополнительное образование, съездить в отпуск, — размышляет мужчина.

Часть выигрыша Ольга направит на благотворительность. Она всегда старается помогать нуждающимся даже маленькими суммами. В планах еще покупка недвижимости и современного автомобиля. Также женщина хочет съездить в отпуск в Испанию.

При этом бросать работу победительница не собирается. На своем месте она трудится уже 13 лет.

Сын Ольги тоже планирует исполнить свою мечту — откроет собственный семейный ресторан. Александр 16 лет работает поваром и всегда хотел иметь собственное заведение.

Выигрыш победители получат через 180 дней. Кстати, им везло и раньше. В 90-х они выиграли сумму, которой хватило на ремонт в квартире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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