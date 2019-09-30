2019-09-30T22:58:21+03:00
Спорт

Браво, Маша! Россиянка Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту

Второе место заняла украинка Ярослава Магучих, которая отказалась от борьбы с Машей
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Мария Ласицкене - трижды чемпионка мира в прыжках в высоту.Мария Ласицкене - трижды чемпионка мира в прыжках в высоту.Фото: REUTERS
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На чемпионате мира по легкой атлетике в понедельник, 30 сентября, были разыграны медали в прыжках в высоту среди женщин. Фавориткой в соревнованиях была россиянка Мария Ласицкене. Она дважды побеждала уже на мировых первенствах, и в катарской Дохе Маша добилась третьей победы.

Ласицкене с первой попытки взяла все высоты - 1,84, 1,89, 1,93, 1,96, 1,98, 2,00, 2,02 и 2,04 метра. И к последней высоте в секторе остались только Мария и Ярослава Магучих с Украины. Украинская прыгунья добровольно по совету тренера отказалась от борьбы, поскольку дважды улучшила личный рекорд. И вместе с тем успела поставить мировой рекорд среди юниоров.

Ласицкене опередила украинку по числу удачных попыток. Она взяла 2.04 с первого раза, а Магучих - с третьей. От прыжков на 2,06 метра украинка отказалась.

И таким образом Мария Ласицкене, главная звезда мирового спорта в прыжках в высоту, одержала третью в карьере победу.

Третье место вслед за Ласицкене и Магучих заняла Вашти Каннингем из США. Ее лучшая попытка была на 2,00 метра.

Для сборной России эта медаль стала второй на турнире. Ранее первое место заняла в прыжках с шестом Анжелика Сидорова. Ласицкене ранее была первой на чемпионатах мира в 2015 и 2017 годах. До этого дважды побеждали на мировых первенствах в прыжках в высоту у женщин Хестри Клоэт из ЮАР (2001,2003), хорватка Бланка Влашич (2007,2009), Стефка Костадинова (1987,1995). Именно Костадиновой принадлежит мировой рекорд - 2,09 метра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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