Игорь Шалимов стал новым главным тренером "Ахмата"

Очень быстро был найден новый главный тренер для футбольного клуба "Ахмат". Всего пару часов назад Рашид Рахимов объявил о своем уходе с поста наставника грозненцев и вот уже в столице Чечни - новый наставник. Им стал Игорь Шалимов. Официально эту новость подтвердил у себя в личном Инстаграме президент клуба Магомед Даудов.

- Дорогие друзья! Руководство футбольного клуба обязано предвидеть любое развитие ситуации и предпринимать незамедлительные решения. Рашид Рахимов подал а отставку, а уже 5 октября команде предстоит выездная игра с «Уфой». Занять должность главного тренера команды «АХМАТ» я предложил российскому специалисту Игорю Шалимову. Он хорошо знает Премьер-Лигу, в целом отечественный футбол. За плечами Игоря Михайловича богатая футбольная жизнь. Уверен, в тренерской должности его ждёт не менее яркая карьера, - отметил Даудов.

При этом, он же и пояснил, кто будет работать в штабе нового тренера. Это - известные по работе в разных командах Премьер-Лиги специалисты. Особо среди них выделяется Магомед Адиев. В прошлом сезоне он целый год достойно боролся с "Анжи" за место под солнцем, но в итоге его клуб вылетел из высшего эшелона российского футбола. В последнее время Адиев работал в качестве эксперта на федеральных каналах.

- В тренерский штаб Игоря Шалимова войдут Магомед Адиев - старший тренер, а также Равиль Сабитов и Андрей Митин. В сложившейся ситуации, когда до очередного матча считанные дни, Игорь Михайлович вместе с помощниками незамедлительно прибудут в расположение команды и приступят к работе. Мы договорились, что все технические вопросы, связанные с подписанием контрактов, решим в рабочем порядке. Мы будем всецело помогать наставнику, и, надеемся, при поддержке руководства, футболистов и болельщиков он сможет вывести команду на новый уровень.

Шалимов в 90-е годы был известен как футболист, выступал за сборную России. А затем же начал тренерскую карьеру. В разные годы работал в ФК "Краснодар", женской сборной России. Последнее его место работы - подмосковные "Химки", которые он покинул в конце прошлого сезона и в последнее время был без работы.

Ближайший матч у "Ахмата" - в субботу, 5 октября, в гостях против "Уфы". Новому тренерскому штабу предстоит заняться поднятием грозненского клуба с 15 места в турнирной таблице Премьер-Лиги.