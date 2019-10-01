«Подключена капельница, из спины торчат трубки»: Эдгард Запашный прооперирован в немецкой клинике

Представитель знаменитой династии дрессировщиков пострадал не от когтей и зубов хищников, а профессиональной болячки многих спортсменов - грыжи позвоночника. Сегодня 43-летнего Эдгарда Запашного прооперировали в немецкой клинике. Об этом артист откровенно рассказал в видеопослании для подписчиков в Инстаграме. В трехминутном видео Запашный лежит на больничной койке ещё в операционной «ночнушке», видно, что каждое слово даётся ему с трудом.

- Время 20.25 по-немецки, я проснулся пять минут назад после общего наркоза, - рассказывает Эдгард. - Увидел пока только медсестру, спросил доктора. Но его сегодня уже не будет, поэтому всю информацию от врачей мне пересказала по телефону моя мама. Из трёх грыж мне удалили одну очень большую в поясничном отделе, две другие не тронули.

По словам знаменитого пациента, операция шла около полутора часов, ещё час его продержали в реанимации и только после этого перевели в общую палату:

- У меня сейчас подключена какая-то капельница и трубки из спины, но крови немного - я попросил, мне показали. Ненавижу эти трубки, - признается артист. - До завтра меня попросили не вставать, а всего я тут пробуду, наверно, до пятницы. За эти несколько часов у меня в телефоне набралось около 500 пропущенных звонков, поэтому я и записал это видео - чтобы сэкономить ваши нервы и время. Спасибо большое всем за поддержку, я наверное, ещё посплю.

Напомним, Эдгард Запашный не раз говорил, что страдает от сильных болей в пояснице. Между тем, недавно в этой же клинике был прооперирован младший брат дрессировщика Аскольд Запашный, который попал к хирургам из-за угрозы паралича. По словам братьев, за долгие годы карьеры они накопили множество травм, полученных в ходе сложных трюков.