2019-10-01T10:44:14+03:00
Происшествия

20-летний мошенник развёл на деньги предпринимателя, который хотел организовать концерт Билана

Согласно "липовому" договору, женщина должна была оплатить авансовый платеж на сумму 1 125 000 рублей
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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20-летний мошенник развёл на деньги предпринимателя, которая хотела организовать концерт Билана20-летний мошенник развёл на деньги предпринимателя, которая хотела организовать концерт БиланаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В полицию в Москве обратилась местная жительница с заявлением. Она сообщила, что в июле этого года она заключила "липовый" договор с 20-летним предпринимателем на проведение концерта Димы Билана в городе Волжский. Женщина сообщила, что перевела мошеннику на карту денежные средства в сумме 50000 рублей.

По условиям сделки, она должна была оплатить авансовый платеж на сумму 1 125 000 рублей. При перечислении 50000 рублей на счет молодого человека, пострадавшая связалась с получателем платежа. При этом предприниматель сообщил гражданке, что никаких денежных переводов он не получал, а его аккаунт в интернет-приложении через который велась переписка, был взломан неизвестным.

Спустя некоторое время мошенник был задержан правоохранительными органами. По последним данным, был проведен допрос, молодого предпринимателя проверили по базе данных, сообщил KP.RU собственный источник.

На ближайшее время запланирован обыск в квартире мошенника. Молодому человеку избрали меру пресечения - подписку о невыезде.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в марте этого года Москве у безработной женщины похитили 20 млн рублей. Ограбление произошло в поселении Сосенское, поселок Коммунарка. Пострадавшей оказалась безработная москвичка 1973 года рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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